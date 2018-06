Inhalt Seite 1 — Wie Studenten die Liebe zeichnen Seite 2 — Auf einer Seite lesen

ZEIT ONLINE: In Münster eröffnet heute eine Ausstellung mit Illustrationen von Studenten aus Deutschland, Korea, Israel und Bulgarien zum Thema Liebe. Sie unterrichten die deutschen Studenten an der Fachhochschule Münster in Illustration und haben das gemeinsame Projekt initiiert. Haben Sie Unterschiede in den Arbeitsweisen der Studenten beobachtet?

Marcus Herrenberger: Die koreanischen Studenten versuchen sehr stark zu stilisieren und sie verarbeiten oftmals ihre eigenen Erfahrungen. An der Kunstakademie in Sofia arbeiten die Studenten sehr experimentell, ihre Sachen werden aber eher nicht veröffentlicht. Sie scheren sich nicht sonderlich um ihre eigene Geschichte, das Gestalterische steht im Vordergrund. Die Studenten aus Israel haben fast ausnahmslos Geschichten von israelischen Autoren illustriert, einige haben sogar denselben Autor bearbeitet. Da gibt es durch die Lehrenden eine stärkere Vorgabe als an den übrigen Unis.

ZEIT ONLINE: Wie kam es zu der Zusammenarbeit zwischen Hochschulen so unterschiedlicher Länder?

Herrenberger: Ein ehemaliger Student von uns, Won Bok Rhie, heute ein sehr erfolgreicher Comiczeichner Koreas, ist Dozent an der beteiligten Hochschule in Seoul. Vor einigen Jahren schon schlug er uns vor zusammenzuarbeiten. Ab 2004 haben wir dann verschiedene Projekte mit studentischen Illustrationen gemeinsam umgesetzt. Später kamen weitere Hochschulen dazu. Die Bulgarische Nationale Kunstakademie in Sofia, und nun auch die renommierte Bezalel Academy in Jerusalem. Die Themen waren Familiengeschichten, Märchen und Migration.

ZEIT ONLINE: Und jetzt das große Thema Liebe.

Herrenberger: Die Liebe spielt natürlich für Menschen in allen Ländern der Welt eine große Rolle. Außerdem ist Liebe für die Studentengeneration besonders wichtig, weil Studenten im Alter der Familienbildung sind. Zu diesem Thema kann man künstlerisch alles Mögliche machen.

ZEIT ONLINE: Gab es irgendwelche Vorgaben an die Studenten?

Herrenberger: Überhaupt nicht. Nur das Thema Liebe.

ZEIT ONLINE: Auch in der Zeichentechnik nicht oder im verwendeten Material?

Herrenberger: Nein. Wir wollen, dass die Studenten individuell arbeiten, wobei wir in Münster die Studenten dazu ermuntern, sich stark am Markt zu orientieren.