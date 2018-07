2/4 © Carsten Rehder/dpa 3/4 © Carsten Rehder/dpa 4/4 © Carsten Rehder/dpa

ZEIT ONLINE : Steine schlagen, Feuer machen und auf Handy und Internet verzichten. Sie haben gerade eine Woche lang wie Steinzeitmenschen im Steinzeitdorf in Albersdorf in Schleswig-Holstein gelebt. War das eine große Umstellung?

Fabian Schwenn : Für mich war es das erste Mal. Ich fand es schön, draußen an der frischen Luft zu sein, besonders am frühen Morgen. Zurück zu Hause war ich vor allem müde.

Felicitas Faasch : Ich war schon zum zweiten Mal dabei. An die neue Umgebung kann ich mich sehr gut anpassen. Im Steinzeitdorf ist es sehr ruhig, es gibt kaum Verkehrslärm. Ich bin dort entspannter als sonst. Man ist sehr fokussiert auf das, was man den Tag über macht.

ZEIT ONLINE : Womit waren Sie denn beschäftigt?

Faasch : Wir Studenten waren in Gruppen aufgeteilt, die die ganze Woche eine bestimmte Aufgabe haben. Es gibt eine Kochgruppe, die sich um das Essen für alle kümmert. Die Steingruppe stellt Werkzeuge her, die Knochengruppe vor allem Schmuck. Ich war in der Keramikgruppe und habe Schmuck und Geschirr, wie Trichterbecher, getöpfert. Die Keramik haben wir direkt am Lagerfeuer gebrannt.

Schwenn : Erst war ich in der Steingruppe. Doch dann haben wir von einem Schlachter ein Schweinefell bekommen. Ein Kommilitone und ich wollten es gerben, aber die Zeit reichte nicht aus. Das ist wirklich viel Arbeit. Es hängt jetzt zunächst mal an einer Wand zum Trocknen. Eigentlich sollte es ein Bettvorleger werden.

ZEIT ONLINE : Woher wissen Sie, wie man so ein Fell bearbeitet?

Schwenn : Einige Kommilitonen konnten uns Tipps geben, weil sie selbst schon mehrere Kuhfelle bearbeitet haben. Sie haben uns auch Bücher ausgeliehen, in denen die Techniken beschrieben sind.

ZEIT ONLINE : Ist es nicht langweilig, die ganze Woche zu töpfern oder das Fett von einem Schweinefell zu kratzen?

Faasch : In das Steinzeitdorf kommen ja auch Besucher. Wir erklären ihnen, was wir machen und bieten Führungen an. Ein Kinderprogramm, das wir mitgestalten, gibt es auch. Langweilig war es deshalb auf keinen Fall.

Schwenn : Nein, langweilig war es wirklich nicht. Ich will nächstes Jahr gerne wieder mit.