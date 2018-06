Ob Wasser, Erde, Feuer oder Luft: Bei ihrer Forschung sind Studenten völlig in ihrem Element.Diese Woche geht es um die Physikerin Kerstin Avila, die am Max-Planck-Institut (MPI) für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen promoviert. Sie erforscht Turbulenzen im Wasser.

Wasser ist mein Element, weil ... ich ursprünglich durch den Segelsport zu meiner Forschung gekommen bin. Je nach Wind kann Wasser beruhigend und entspannend sein oder aber anstrengend und aufregend – man weiß nie, was einen erwartet.

Ich möchte herausfinden ... wann und wo in der Wasserströmung im Rohr zum ersten Mal eine Turbulenz entsteht. Die Frage ist über 120 Jahre alt und ich werde dazu beitragen, sie zu beantworten.

Wie ich auf die Idee gekommen bin? Als ich meine Diplomarbeit auf einer Konferenz vorgestellt habe, bin ich mit der Forschungsgruppe "Komplexe Dynamik und Turbulenz" von Björn Hof am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Kontakt gekommen und habe mich ihr angeschlossen.

Kerstin Avila Die Physikerin Kerstin Avila promoviert am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen. In der Gruppe von Björn Hof erforscht die 28-Jährige Turbulenzen im Wasser.



Warum lohnt es sich, das zu erforschen? Es ist zunächst einmal wichtig für die Industrie. Denn wenn es zu Turbulenzen im Rohr kommt, steigt die Reibung und damit die benötigte Energie, um Flüssigkeit durch das Rohr zu pumpen. Und mehr Energie kostet mehr Geld. Unsere Ergebnisse sind aber eigentlich für alle möglichen Bereiche nützlich. Wir forschen zwar mit Wasser und im Rohr, doch die grundlegenden Erkenntnisse lassen sich auch auf alle anderen Flüssigkeiten und Räume übertragen. Erst kürzlich hat uns ein Chirurg erklärt, wie sich das Herz bei einem Embryo entwickelt: Von der Strömung beeinflusst, lassen sich die Zellen nieder. Auch hier ist es also wichtig zu verstehen, wie und wann Turbulenzen entstehen. Denn wenn die Strömung falsch anliegt, dann entsteht ein Herzfehler.

Was mich daran fasziniert? Dass man das, was man erforscht, noch mit dem bloßen Auge sehen kann. In der Physik kommt das nur selten vor. Dabei hilft es, Prozesse intuitiv zu verstehen.

Was mache ich eigentlich? Durch ein insgesamt 18 Meter langes Glasrohr mit einem Durchmesser von vier Millimetern fließt Wasser mit einer Geschwindigkeit von einem halben Meter pro Sekunde. Gemessen an Industrieanwendungen wie Ölpipelines, ist das relativ langsam. Doch für die Grundlagenforschung ist es genau richtig. Zunächst strömt das Wasser ganz ruhig. Dann erzeugen wir künstlich eine Turbulenz, indem wir von der Seite einen Wasser-Jet einbringen. Typischerweise besteht dieser Jet nur aus einem einzigen Tropfen, den wir seitlich in das Rohr einspritzen. Er bewirkt lokale Verwirbelungen, die sich zu einer lokalen Turbulenz ausbreiten. Sowohl stromabwärts, als auch stromaufwärts fließt die Strömung ganz ruhig, auch laminar genannt. Dazwischen befindet sich die erzeugte lokale Turbulenz. Mit der Zeit strömt diese Turbulenz mit der mittleren Strömung stromabwärts, wobei wir dabei die Entwicklung der Turbulenz verfolgen. Die Messungen werden elektronisch erfasst und der Computer übernimmt dann die Rechenarbeit.

Weitere Artikel der Serie "Studenten im Bann der Elemente" finden Sie hier

Wo mache ich das? In einem Labor, das genauso lang ist, wie das Rohr. Wäre der Raum größer, hätten wir auch unser Experiment ausgedehnt. In jeder Ecke stehen dort Apparaturen und es ist immer gut was los.

Das Thema ist knifflig, weil ... es schwierig ist, den Zeitpunkt der ersten Turbulenz genau zu bestimmen. Das echte Verhalten findet man erst heraus, wenn man ungefähr eine Million Messungen macht und wiederholt. Nur durch diese extrem langen Zeitskalen beobachtet man seltene Ereignisse, und die geben Aufschluss über den Mechanismus.

Womit habe ich persönlich zu kämpfen? Ich gebe mir mit der Präzision der Experimente sehr viel Mühe. Aber manchmal sucht man wochenlang einen Fehler und kann das Problem doch nicht lösen. Einmal lag es schlicht und ergreifend am Download von Windows Updates, der die Messwertaufnahme gestört hat. Das ist frustrierend und man muss sich immer motivieren, weiter zu machen.

Ich bin bestens dazu geeignet, die Antworten zu finden, da ... die Gruppe, in der ich arbeite, eine neue Richtung in die Rohrströmungsforschung gebracht hat.

Wenn ich daran arbeite, fühle ich mich ... zum ersten Mal wie ein vollwertiger Wissenschaftler. Auf meine neuen Ergebnisse bin ich auch stolz.

Was möchte ich als nächstes machen? Wahrscheinlich einen Postdoc in den USA irgendwo an der Westküste in der Sonne. Allerdings muss ich auch schauen, wohin mein Mann möchte, denn wir wollen gemeinsam etwas finden.

Sind auch Sie bei Ihrer Forschung völlig in Ihrem Element? Dann schreiben Sie uns eine Mail an campus-online@zeit.deund erzählen Sie von sich und Ihrem Projekt .