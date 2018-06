ZEIT ONLINE : Herr Isserstedt, Sie haben für eine Studie für das Hochschul-Informations-System über die Internationalisierung des Studiums geforscht. Bachelor-Studenten gingen seltener ins Ausland als Studierende der alten Studiengänge Magister und Diplom, deuten mehrere Medien gerade ein Ergebnis Ihrer Studie. Vergleicht man da nicht Äpfel mit Birnen?

Wolfgang Isserstedt : Unsere Studie zeigt, dass von den Studierenden, die im Sommer 2009 in Deutschland in einem Bachelor-Studiengang eingeschrieben waren, 7 Prozent einen studienbezogenen Auslandsaufenthalt absolviert haben. Bei Diplom- und Magisterstudiengängen sind es knapp 23 Prozent. Daraus den Schluss zu ziehen, Bachelorstudierende gingen seltener ins Ausland, halte ich aber für unzulässig.

ZEIT ONLINE : Warum?

Isserstedt : Die befragten Bachelorstudenten waren durchschnittlich seit gut zwei Jahren im Studium, die Diplom- und Magisterstudierenden seit knapp fünf Jahren. Das heißt, sie sind mehr als doppelt so lange an der Uni. Sie hatten also eine deutlich größere Chance, einen Auslandsaufenthalt zu absolvieren. Die Prozentzahlen kann man nicht einfach miteinander vergleichen. Auch in den alten Studiengängen ging man meist erst in einem späteren Semester ins Ausland. Wenn überhaupt, müsste man Masterabsolventen mit den Absolventen der alten Studiengänge vergleichen.

ZEIT ONLINE : Es gibt sicherlich auch viele Bachelorstudenten, die von vorneherein planen, ihren Auslandsaufenthalt erst nach dem ersten Abschluss anzutreten.

Isserstedt : Ein mit 30 Prozent relativ hoher Anteil der Bachelorstudenten hat gesagt, dass sie in Zukunft noch ins Ausland gehen wollen, um zum Beispiel den Master zu machen. Dementsprechend wird sich die Quote noch deutlich erhöhen.

ZEIT ONLINE : Was die Finanzierung betrifft, spielen die Eltern immer noch die wichtigste Rolle. Ist das Gastsemester in Spanien oder Frankreich den Bessergestellten vorbehalten?

Isserstedt : Drei Viertel der Studenten, die ins Ausland gehen, bekommen Unterstützung von den Eltern, viele finanzieren sich den Aufenthalt aber auch mit selbst verdientem Geld, entweder im Ausland oder bereits vorher. Etwa 60 Prozent erhalten Stipendien. Eine Mischfinanzierung aus verschiedenen Quellen ist die Regel. Wir haben allerdings festgestellt, dass das Bafög eine größere Rolle spielt; mittlerweile nutzen es 30 Prozent. 2003 waren es noch 22 Prozent. Ich will nicht verneinen, dass ein Auslandsaufenthalt immer noch von der sozialen Herkunft abhängt. Aber es hat sich etwas getan. Auch Studierende aus finanziell schwächeren Familien gehen ins Ausland.

ZEIT ONLINE : Die Finanzierung des Aufenthalts ist auch für die sogenannten Bildungsausländer, also Studenten, die einen Teil oder ihr ganzes Studium in Deutschland absolvieren, ein großes Problem. Hat sich da etwas getan?

Isserstedt : Mehr Studenten bekommen heute Stipendien – 25 anstatt 20 Prozent noch 2006. Der eigene Verdienst bleibt die wichtigste Einnahmequelle, danach kommt die Unterstützung durch die Eltern. Beides hat allerdings nachgelassen. Die ausländischen Studenten kommen allerdings auch mit weniger Geld über die Runden als der sogenannte deutsche Normalstudent. Im Schnitt mit nur 725 Euro im Monat verglichen mit 812 Euro. Das ist schon ein erheblicher Unterschied.