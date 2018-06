Drei Absolventen der Hamburg Media School sind mit ihrem Kurzfilm Raju für den Studenten-Oscar nominiert, eine Auszeichnung für junge Filmschaffende, die die Academy of Motion Picture Arts and Sciences vergibt.

In dem rund 25-minütigen Film geht es um ein deutsches Ehepaar, das nach Indien reist, um ein Waisenkind zu adoptieren. Die beiden müssen aber feststellen, dass das Kind seinen leiblichen Eltern weggenommen worden ist.

Die Idee zu dem Film kam Regisseur und Drehbuchautor Max Zähle nach dem Erdbeben in Haiti und der Diskussion um die Adoption von Waisenkindern aus dem Krisengebiet. "Dann habe ich angefangen zum Thema Auslandsadoptionen zu recherchieren", sagt Zähle.

"Es war dann recht schnell klar, dass Kalkutta ein Drehkreuz des Kinderhandels ist", fügt Produzent Stefan Gieren hinzu. Gemeinsam mit Kameramann Sin Huh und ihrem Team drehten sie mehrere Monate in Kalkutta. "Hätten wir vorher gewusst, worauf wir uns einlassen, hätten wir es wahrscheinlich nicht gemacht", sagt Zähle über die anstrengende Zeit in Indien.

Mit dabei waren die beiden Schauspieler Julia Richter und Wotan Wilke Möhring, die unter schwierigen Bedingungen arbeiten mussten. "Die haben sich mit aufgerieben, auch mal mit die Straße abgesperrt", erzählt Stefan Gieren.

Das Finale des Studenten-Oscars zu erreichen, in dem Raju gemeinsam mit Filmen aus Schweden, Norwegen, Großbritannien und Tschechien steht, ist für die drei Filmabsolventen und ihre frühere Hochschule schon jetzt ein großer Erfolg.

Am 20. Mai entscheidet sich, welche drei der fünf nominierten Filme prämiert werden. Die Preisverleihung findet am 11. Juni in Beverly Hills statt. Die drei Hamburger sehen der Entscheidung gelassen entgegen. "Das wäre nur noch das Sahnehäubchen, aber der Kuchen schmeckt auch ohne", sagt Zähle.