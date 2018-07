"Mama, bitte hol mich nach Hause!" Kristin Draheim lacht, als sie das sagt und in 18 amüsierte und gleichzeitig nachdenkliche Gesichter schaut. Die 28-Jährige ist Trainerin für interkulturelle Kompetenz an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder). Die Studenten, denen sie von ihren eigenen Erfahrungen im Ausland erzählt, sind Gaststudierende aus der ganzen Welt. Seit rund drei Wochen sind sie in Deutschland.

Kristin Draheim will sie heute auf das vorbereiten, was sie bei ihrem Auslandsaufenthalt erwartet. Mit 16 Jahren ging Draheim zum ersten Mal für ein Jahr ins Ausland, an eine Schule in Island, ohne die Sprache zu beherrschen. "Eine schwierige Erfahrung, die mich gleichzeitig stark gemacht hat", sagt sie rückblickend. "Glücklicherweise hat meine Mutter mich damals nicht nach Hause geholt, sondern mich bestärkt, meinen Aufenthalt planmäßig zu beenden und damit die Krise zu überwinden." Bei ihren nächsten Auslandsaufenthalten während des Studiums läuft es dann zwar besser, "aber auch in Russland und Polen durchlebte ich wieder die ´Ich-will-nach-Hause-Phase´." Die Studierenden nicken. Sie wissen genau, wovon Kristin Draheim redet.

Erasmus. Das klingt nach interessanten Erfahrungen, nach spannenden Bekanntschaften, nach Spaß. Erasmus bedeutet aber auch, für einige Zeit die Heimat zu verlassen, eine neue Sprache lernen zu müssen und sich zu überwinden, fremde Leute kennenzulernen. Und mit Zurückweisungen klar zu kommen. Denn nicht jeder hat Lust dazu, den ausländischen Studenten die eigene Kultur zu erklären. Dass die Ablehnung einer kurzfristigen Einladung zum Bier jedoch nicht unbedingt bedeuten muss, dass man den anderen nicht mag, möchte Kristin Draheim ihren Schützlingen heute beibringen: "Oft können die internationalen Studenten die langfristige und detaillierte Zeitplanung der deutschen Kommilitonen nicht nachvollziehen."

Seit 2008 veranstaltet Draheim in jedem Sommer- und Wintersemester Workshops zur interkulturellen Kompetenz an der Viadrina. Damals schreckte eine deutschlandweite Studie zum Studienabbruch von ausländischen Studenten die Hochschulleitung auf. Die Studie besagte, dass beinahe 50 Prozent ihr Studium in Deutschland nicht beenden. "Dabei ging es zwar um Bildungsausländer, die ihr ganzes Studium in Deutschland verbringen, aber auch die Erasmus-Studierenden haben mit entsprechenden Schwierigkeiten zu kämpfen", sagt Kristin Draheim in der Mittagspause.

Im interkulturellen Workshop geht es zunächst darum, dass sich die Teilnehmer kennenlernen und vernetzen, denn gemeinsam ist man bekanntlich stärker. "Manchmal ist es einfacher einen Kommilitonen um Unterstützung zu bitten als eine Autoritätsperson wie den Professor oder einen Mitarbeiter des Erasmusbüros."

Genauso wichtig wie die menschliche Unterstützung ist aber die akademische. Die Workshopteilnehmer erhalten eine Einführung in das deutsche Unisystem. Und die ist oft dringend notwendig. "Die meisten haben, wenn sie hier ankommen, überhaupt keinen Durchblick. Darum schaffen es viele nicht die Anforderungen zu erfüllen. Am Ende des Semesters ist die Not groß. Viele Studenten sitzen dann bei mir im Büro und weinen, weil sie nicht ausreichend ECTS-Punkte gesammelt haben." In den meisten Ländern ist der Unialltag ganz anders aufgebaut. Also fängt Kristin Draheim mit den Basics an: "In der Vorlesung hört man zu und macht sich Notizen. Im Seminar dagegen ist aktive Beteiligung gefragt. Und wichtig: Die Diskussion mit dem Professor ist erwünscht – und erlaubt!" Oft erntet sie ungläubige Blicke von den Workshopteilnehmern, wenn sie das sagt.

Zu den kulturellen Unterschieden im Umgang mit Autoritäten kommen einfache organisatorische Probleme, wie die Erstellung des Stundenplans. Als höchst kompliziert empfinden die meisten Erasmusstudenten, dass sie anders als in ihren Heimatländern bei der Auswahl der Veranstaltungen relativ viele Möglichkeiten haben. "Für uns ist das alles selbstverständlich. Für die Erasmusstudenten aber Neuland , denn oftmals erhalten sie von ihren Heimatuniversitäten festgelegte Stundenpläne", sagt Draheim.

Nach der Mittagspause geht es im Workshop dann ans Eingemachte. Thema: Der Kulturschock. Denn die Ankunft im fremden Land kann mitunter sehr verwirrend sein. "Wenn man nicht weiß, wie der Deutsche tickt, entstehen ganz schnell Missverständnisse."

So ging es auch dem türkischen Studenten Murat Genc, der unsanften Kontakt mit einer älteren Bewohnerin Frankfurts gemacht hat: "Ich wollte ihr beim Tragen eines Koffers helfen und wurde mit einem Schlag auf die Hand belohnt", erzählt er. Heute kann er darüber lachen, damals fand er die Erfahrung schockierend. Die ersten Wochen in seiner neuen Heimat waren durch dieses Erlebnis überschattet: "Meine Laune war nicht die beste." Natürlich gibt es auch schöne Erfahrungen, sagt Draheim. Wie die Geschichte einer türkischen Studentin, die sich mit dem Zug verfahren hatte, allein und weinend durch einen Vorort von Frankfurt irrte und dann von einer feiernden Gruppe erst zum Grillen eingeladen und später nach Hause gebracht wurde.

Gute oder schlechte Erfahrungen – die Studenten sollen darauf vorbereitet werden, dass beides auf sie zukommt: "Zu wissen, welche Phasen man üblicherweise im Laufe des Erasmussemesters durchläuft, kann oft schon helfen." Dazu gehört, dass der Neuankömmling sich zunächst euphorisch fühlt und dann einen emotionalen Absturz erlebt. Fast jeder Student fällt während seines Erasmussemesters in ein tiefes Loch, findet auf einmal alles, was vorher spannend war, nur noch nervig: das frühe Aufstehen, die Leute, das Wetter und das Essen. Und will dann schnellstmöglich nach Hause, so wie Kristin Draheim damals in Island.