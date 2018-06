Sie tragen gelbe Warnwesten, auf denen in großen schwarzen Buchstaben "Observer" steht. Um Punkt 17 Uhr haben sich fünfzehn jungen Männer und Frauen zur Lagebesprechung am Rosenthaler Platz in Berlin versammelt. Noch eine Stunde, dann wird hier eine Demonstration gegen den G8-Gipfel starten. Dirk, Marie und die anderen sind zum Arbeiten gekommen.

Denn die Westenträger sind als Demonstrationsbeobachter im Einsatz. Eigentlich studieren sie an der Humboldt-Universität Jura, zusätzlich gehören sie zum Aktionskreis kritischer Juristen (akj) . Laut Selbstbeschreibung auf der Homepage ist das "ein offenes Forum für rechts- und allgemeinpolitische Diskussionen", das sich mit "der Analyse des bestehenden Rechtssystems und seiner Entwicklungen" beschäftigt. Auch die Beobachtung von Demonstrationen gehört dazu. Ergänzende Praxis zur Theorie der Vorlesungen, könnte man sagen.

In der Regel wenden sich die Organisatoren der Demonstration an den akj und bitten die Mitglieder, mitzulaufen und ihre Beobachtungen aufzuschreiben. Meistens dann, wenn sie Probleme befürchten: "Wir achten darauf, ob Demonstrations- und Versammlungsfreiheit eingehalten werden", erzählt Dirk. "Das ist eigentlich Funktion der Polizei, aber wer beobachtet wiederum sie?" Während Dirk erklärt, verteilt Marie Pläne mit der Demo-Route und orangefarbenen Zettel, auf denen die angehenden Juristen ihre Beobachtungen notieren.

Grundrechte schützen

Ob die Gruppe dem Wunsch der Organisatoren nachkommt, entscheidet sie von Fall zu Fall: "Wir achten auf die Relevanz des Themas", sagt Marie. "Uns geht es darum, Grundrechte zu schützen. Bekommt eine Demo allerdings ohnehin schon große Aufmerksamkeit, beispielsweise durch die Medien, verzichten wir meistens darauf mitzulaufen." Natürlich gibt es auch Grenzen. "Die Szenezugehörigkeit der anfragenden Gruppe zählt für den akj nicht. Allerdings gab es schon Situationen, in denen einzelne Gruppenmitglieder eine Begleitung abgelehnt haben", erzählt Marie. "Ich persönlich würde keine Nazi-Demo beobachten und auch keine Hippie-Demo. Erstere aus Prinzip, letztere wegen des zu geringen Konfliktpotenzials. Bei so einer Demo ist die Versammlungsfreiheit wohl kaum gefährdet."

Dirk ist unsicher: "Wir sind ja eine neutrale Gruppe", sagt er. Die Aufgabe sei der Schutz der Grundrechte – da stelle sich in der Tat die Frage, was schwerer wiege: die Demonstrationsfreiheit oder die politische Meinung? "Daher finde ich es schwierig zu sagen, eine Nazi-Demo begleite ich nicht. Grundsätzlich gesehen." Dann muss er lachen: "Ein absurdes Szenario."

Vera ( Name geändert ) stößt zu der Gruppe. Sie studiert im vierten Semester an der Humboldt-Uni und ist noch nicht lange beim akj. "Jura aus dem Gesetzesbuch und Jura in der Praxis ist etwas ganz anderes. Diese beiden Welten zu verbinden, ist sehr schwierig. Hier lerne ich es", begründet sie ihr Engagement. "Ich kenne die juristische Definition für eine Verhaftung, aber was nutzt es, wenn ich noch nie eine beobachtet habe?"