Lilly Uebele, 25, fährt mit ihrem Skateboard eine Rampe herunter und versucht, ein Hindernis zu überwinden. Wenn die Tricks sitzen, dann bekommt die Sportstudentin eine schöne Belohnung: zweieinhalb Leistungspunkte für ihr Lehramtstudium. Vergeben werden die Punkte von keinem geringeren als Titus Dittmann. Der 62-jährige Münsteraner ist nicht nur der Vater der deutschen Skateboardkultur und Gründer von Europas größtem Vertrieb für Skateboardmode, der Titus GmbH. Seit neuestem ist Dittmann auch Dozent an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster (WWU). Seit Semesterbeginn betreut er das Seminar Skateboarding, das zu einem der wohl beliebtesten Praxiskurse im Institut für Sportwissenschaft geworden ist. Es ist europaweit das erste Skateboard-Seminar an einer Uni.

Dass Lilly und ihre Kommilitonen eine ihrer Studienleistungen auf dem Skateboard erbringen können, verdanken sie einer alten Bekanntschaft zwischen Titus Dittmann und Ursula Nelles, der Rektorin der Universität. Beide machten in den 1970er Jahren ihren Studienabschluss an der Uni Münster, Nelles in Jura, Dittmann in Sport und Geografie auf Lehramt. Seine Examensarbeit schrieb er zum Thema Skateboarding im Schulsportunterricht. Anstatt als Lehrer zu arbeiten, gründete er ein eigenes Unternehmen. Hinzu kamen gemeinnützige Projekte wie die 2009 ins Leben gerufene Skate-Aid, die unter anderem eine Schule im afghanischen Karukh mit einer Skate- und Sportanlage ausstattete. Nelles wurde 2006 Rektorin ihrer Heimatuniversität.

Skaten ist für Dittmann eine Geisteshaltung

Dittmann trat vor wenigen Monaten mit einer, wie er sagt, "ungewöhnlichen Wahnsinnsidee" an die Rektorin heran. Er wolle gewährleisten, dass das Skateprojekt in Afghanistan nachhaltigen Erfolg habe, und deshalb eine sportwissenschaftliche Partnerschaft zwischen der Schule in Karukh und der Uni Münster aufbauen. Nelles sagte ja, unter einer Bedingung: Dittmann solle im Gegenzug einen Lehrauftrag an der WWU annehmen. Er sagte zu. Seitdem kommen jeden Dienstag 20 Studenten in Dittmanns Reich, das sich Skaters Palace nennt.

Titus Dittmann Titus Dittmann, 62, studierte an der Uni Münster bis 1977 die Lehramtsfächer Sport und Geografie. 1980 machte er mit der Arbeit "Skateboarding im Schulsportunterricht?" sein zweites Staatsexamen. Mit 30 Jahren stand er zum ersten Mal auf einem Skateboard. 1978, als es für deutsche Skateboardfahrer kaum Ware gab, brachte Dittmann erste Skateboards aus Kalifornien nach Deutschland. Er gründete die Handelskette Titus und organisierte unter anderem die Skateboard-Weltmeisterschaft in Münster und Dortmund. Seit 2009 unterstützt er mit der Titus Dittmann Stiftung humanitäre Kinder- und Jugendprojekte. Für die Initiative Skate-Aid erhielt Dittmann im November 2010 den "Laureus Medien Preis".

Dort sieht es ganz anders als in einem normalen Seminarraum: Die Wände sind voll mit Graffiti und Konzertplakaten von Rappern wie Prinz Pi oder Kool Savas. Auf der Bühne, auf der heute ein Referat im Skateboardkurs gehalten wird, stand vier Tage zuvor noch Samy Deluxe. Statt Hip-Hop gibt es heute "Sozialisation in der Szenekultur des Skateboardens" auf die Ohren. Die Referenten Janosch, Jens und Michael gehen auf den Hang und Zwang der modernen Individualität ein, sie erläutern das Entstehen der stärksten Szenekultur im Sportbereich. "Skateboarden ist ein sehr knochenintensiver Sport", sagt Michael. Deswegen hörten viele mit dem Sport ab einem Alter von 25 Jahren auf. Dittmann macht eine Einschränkung: "Das Skateboardfahren ist das eine, die Geisteshaltung dieser Szene eine andere."