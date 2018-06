Archiv

Archivare erschließen historische Quellen oder bereiten Informationen in den Archiven von Firmen, Parlamenten oder Medienunternehmen auf. Schwerpunkte sind Geschichte, Informationswissenschaften und Informatik.



Buddhistische Studien

Meditieren übt man anderswo – in diesem Fach stehen Sanskrit und Tibetisch, die Entwicklung des Buddhismus sowie die Kultur- und Geistesgeschichte Südasiens auf dem Stundenplan.



Filmwissenschaft

Die Studenten lernen nicht, wie man Regie führt, sondern beschäftigen sich theoretisch mit der Ästhetik und Geschichte von Filmen. Später arbeiten sie zum Beispiel als Filmkritiker, in der Veranstaltungsorganisation oder entwickeln Sendekonzepte beim Fernsehen.



Gender Studies

Dieses Fach untersucht das Verhältnis der Geschlechter zueinander und die Unterschiede zwischen ihnen. Absolventen können nicht nur Gleichstellungsbeauftragte werden, sondern auch Personalkonzepte erarbeiten oder in der Werbung ihr Wissen um geschlechtsspezifisches Konsumverhalten einbringen.



Kognitionswissenschaft



Hier verbinden sich psychologische, natur- und geisteswissenschaftliche Elemente: Kognitionswissenschaftler versuchen, dem Wahrnehmen, Denken, Lernen und Sprechen auf die Spur zu kommen. Sie sind in der Forschung, in Verlagen, im Gesundheitswesen oder in der IT-Branche beschäftigt.

Konservierung und Restaurierung



Glasmalerei, Mosaik oder Kunsthandwerk stehen bei diesem Studium im Fokus. Konservatoren und Restauratoren arbeiten im Denkmalschutz, in der Verwaltung, in Museen oder in der eigenen Werkstatt.