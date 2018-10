"Sei gegrüßt, Imperium" ruft Jens Omland in den Raum hinein. Der richtige Gruß ist wichtig, wenn man zwei Mal in der Woche nicht Norweger, sondern Römer ist. Im schäbigen Keller eines Osloer Studentenwohnheims treffen sich die Mitglieder von "Legio XV Apollinaris", wie sich die Studentengruppe scherzhaft nach der 15. Legion der römischen Armee nennt. Zwischen Schwertern, Helmen und Schilden sitzen die 15 Hobbyrömer auf abgeranzten Sofas, trinken Bier und basteln an neuen Rüstungen. Auf ihre originalgetreuen Ledersandalen sind alle besonders stolz. Sie wurden mit echten Nägeln fixiert und zeigen noch die Grasflecken vom letzten Kampf.

Doch wie kommen norwegische Studenten auf die Idee, die Zeit der Römer nachzuspielen? "Ich mag es einfach, mit einem Schwert in der Hand herumzurennen", sagt Omland, der seit drei Jahren Mitglied der Truppe ist. Der 30-Jährige hat sich schon als Kind gerne verkleidet. Er wurde erwachsen, aber die Leidenschaft blieb. Sein Freund Nils Holta findet: "Die Römer sind cooler als die Wikinger." Immerhin hätte ihre Armee ganze Kontinente erobert, außerdem lebten sie schon damals in Wohnungen mit fließendem Wasser.

Monatelang basteln die Studenten an Schwertern und Rüstungen. Holta kann stundenlang über die Beschaffenheit der Waffen sprechen und darüber, wie man eine acht Kilo schwere Rüstung trägt, ohne schlapp zu machen. Doch noch führt er es vor: In nur zehn Minuten wird aus dem 22-jährigen Geschichtsstudenten ein römischer Legionär – mit rotem Wollkleid, Rüstung, Helm und Schild.

Fürs Kämpfen gibt es indes klare Regeln – nicht auf die Hände und nicht ins Gesicht schlagen. Verletzungen tragen die Soldaten bei Schaukämpfen aber dennoch davon. "Ein paar Platzwunden sind normal", meint Omland. Und dann schnappt er sich sein Schwert und drischt damit auf seinen Freund ein. Der kontert. Das Metall klirrt.

Ihrer Leidenschaft frönen die Studenten aber nicht nur im Keller, wo sie niemand dabei sieht: Zwei Mal im Jahr kämpfen die Römer bei historischen Spielen vor Publikum. Da stürzen sich dann Römer auf Wikinger. Und die sind in Norwegen meistens in der Überzahl.

Roboter bauen statt nur Theorie pauken

Weniger gefährlich geht es bei "Robotica Osloensis" zu. Informatikstudenten der Osloer Universität haben die Gruppe vor vier Jahren gegründet – sie bauen Roboter. 30 aktive Mitglieder hat die Gruppe inzwischen, und mindestens genauso viele Roboter. Wer einen Blick in das Labor der Bastler wirft, sieht neben leeren Colaflaschen vor allem flimmernde Bildschirme und jede Menge Kabelwürste.

Akbar F. Moghaddam fummelt an einem der unzähligen Kabel. "Hat wieder jemand was abmontiert", murmelt er entnervt. Akbar stammt aus Iran und leitet die Gruppe. Der Laserstrahlenraum ist jetzt stillgelegt bis wieder jemand weiterbastelt. Ums Basteln und Experimentieren geht es bei Robotica, sagt der 28-Jährige: "Im Studium haben wir zu viel Theorie." Hier im Labor können die Studenten an eigenen Projekten werkeln, so lange sie wollen. Moghaddam sagt, er sei früher ein Computer-Nerd gewesen. Irgendwann wurde ihm das zu langweilig. "Wenn du einen Roboter baust, siehst du hinterher, was du vollbracht hast." An seinem Liebling, dem Super Crawler, hat er einen ganzen Sommer lang gearbeitet. Das Modell besteht aus einem ferngesteuerten Auto, Kabeln und Pappe. Es ging leider bald zu Bruch. Gerade arbeitet Moghaddam daran, das Testmodell in eine stabilere Variante umzubauen.