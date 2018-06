Ethnologie



Ethnologen (früher Völkerkundler genannt) erforschen, wie menschliche Gemeinschaften und Kulturen funktionieren, oft als teilnehmende Beobachter. Absolventen findet man im Kulturaustausch, in Museen, bei Reiseveranstaltern oder in der Entwicklungszusammenarbeit.

Global Management



Führungskräfte für den Einsatz in fremden Ländern werden in diesem Studiengang ausgebildet. Als Rüstzeug lernen die Studenten an der Uni mehrere Sprachen, wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Grundlagen sowie interkulturelle Kompetenz .

Interkulturelle Studien



Vermittelt werden fächer- und länderübergreifende Kenntnisse, zum Teil wird ein Doppelabschluss in Zusammenarbeit mit einer ausländischen Uni angeboten.

Internationale Beziehungen



Studenten dieses Fachs analysieren internationale Konflikte aus rechtlicher, wirtschaftlicher und politischer Perspektive und lernen zudem mehrere Sprachen.

Internationale Fachkommmunikation



Für das Übersetzen von Handbüchern und Gebrauchsanweisungen oder für die Kommunikation in internationalen Firmen sind Absolventen dieses Studiengangs zuständig. Dafür stehen Materialkunde, Elektrotechnik und Maschinenbau auf dem Studienplan – und natürlich Sprachen.

International Fashion Retail



Nach dem Abschluss arbeiten die Studenten dieser Fachrichtung in weltweit agierenden Unternehmen des Textilhandels oder der Bekleidungsindustrie. An der Hochschule lernen sie Fremdsprachen, Wirtschaft und Textiltechnologie.

International Politics And History



Das Studium von Politik und Geschichte mit internationaler Ausrichtung soll auf eine Tätigkeit im diplomatischen Dienst, im interkulturellen Austausch oder in der Wirtschaft vorbereiten.