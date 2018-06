Neben Mohammed Schadi liegt ein Kalaschnikow-Gewehr. Der Elektroingenieur-Student lebt versteckt in einem Haus der umkämpften syrischen Stadt Aleppo , die am Donnerstag von Regierungstruppen unter Beschuss genommen wurde .

Sein Leben richtet sich nach dem Rhythmus der Kämpfe: In ruhigen Momenten liest er auf seinem Laptop die jüngsten Kommentare zur Lage, denn im Internet begann nach seiner Ansicht vor fast anderthalb Jahren der Protest gegen den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad.

"Seit März 2011 war ich bei Facebook in Gruppen, die mit Syrien zu tun hatten", sagt der 24-Jährige. "Damals dachte ich, die Regierung werde in sechs Monaten gestürzt sein." Der junge Mann erinnert sich noch genau an seine erste Demonstration am 15. März 2011. Höchstens 400 Demonstranten waren damals in Aleppo auf der Straße, aus der Ferne beobachtet von den Schabiha-Milizen, Assads Handlagern. "Wir hatten nur Zeit, zweimal 'Allah Akbar' (Gott ist groß) zu rufen, dann haben die Schabiha begonnen zuzuschlagen", schildert Mohammed den Verlauf der Kundgebung.

Vier Tage Prügel

Im Laufe der Wochen engagiert sich der Student wie viele andere Kommilitonen in der Protestbewegung gegen das Assad-Regime. Die Universität von Aleppo, der strategisch wichtigen Wirtschaftsmetropole im Nordwesten, wird zur zentralen Anlaufstelle, immer mehr Studenten schließen sich den Protesten an. Von Monat zu Monat wird die Auseinandersetzung mit Assads Truppen härter: Die Schabiha gehen mit Elektroschockern, Knüppeln und Messern gegen die Demonstranten vor. "Um uns zu verteidigen, haben wir Steine geworfen, aber sie haben dann Schusswaffen eingesetzt", sagt Mohammed.



Sein Freund Maher muss für neun Monate ins Gefängnis. Mohammed wird vorsichtiger und schläft stets woanders. Als das neue Studienjahr beginnt, nimmt der 24-Jährige Kontakt zu Kleinkriminellen auf, die die Demonstranten für rund 15 Euro beschützen sollen. "Die Schabiha haben sie auch eingesetzt, warum wir nicht?", sagt er. Im Oktober wird Mohammed zum ersten Mal festgenommen und vier Tage lang in einer Zelle des Militärgeheimdienstes verprügelt.

Doch die Gewalt schreckt ihn nicht ab: Wenige Monate später demonstriert er wieder mit 200 Studenten. Die Schabiha wollen die Demonstration auflösen. Nachdem ein Schuss fällt und ein Milizionär sein Gewehr erneut lädt, ergibt sich Mohammed. Es folgen acht Tage in einer Zelle der Militärsicherheit mit Dutzenden anderen Gefangenen.

Mohammed soll von der Universität ausgeschlossen werden

Jeden Tag wird Mohammed verhört und schon im Gang geschlagen, mit verbundenen Augen. "Bist du bereit zu reden?", wird er gefragt. Als Mohammed ausweichend antwortet, folgen neue Schläge. Die Peiniger wollen wissen, woher Mohammed von der Demonstration wusste, ob er Geld für die Teilnahme bekam und ob er zum Terrornetzwerk Al-Kaida gehört.



Manchmal werden mehrere Gefangene kniend aufgereiht, die Hände auf dem Rücken zusammengebunden. Dann bekommt jeder eine Frage gestellt. "Eine schlechte Antwort bedeutete fünf oder zehn Stockschläge auf die Fußsohlen. Dann mussten wir eine Runde rennen", sagt der Student.



Nach acht Tagen verfügt ein Richter seine Freilassung. Doch Mohammed erfährt, dass er von der Universität ausgeschlossen werden soll und sich wohl nicht mehr frei bewegen kann. "Da wollte ich das Land verlassen." Er schickt seinen Bruder Ahmed los, um einen Pass zu besorgen. Doch dieser wird ebenfalls festgenommen und 20 Tage lang gefoltert.

Mohammed will nun "der Revolution von außerhalb helfen". Dass Assad irgendwann abtreten wird, gilt für den Studenten als sicher. Doch Frieden werde dann noch lange nicht herrschen. Dafür gebe es zu viele Waffen unter den Rebellen und den islamistischen Gruppen. "Sie haben Waffen an 15- bis 17-jährige Jungen verteilt. Das macht mir Angst."