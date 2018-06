Für wenige Bereiche des Lebens gibt es heute noch keine App. An deutschen Universitäten merkt man von diesem Phänomen noch nicht so viel. Die wenigsten Studenten nutzen gezielt Apps, um ihr Studium besser zu organisieren oder leichter zu lernen. Wir haben einen Blick auf Programme geworfen, die beim Studieren helfen können.

Studium Stundenplan – Sinnvoller Helfer im Alltag



Die App Studium Stundenplan enthält einen Kalender, in dem alle Semester mit Vorlesungen und Klausuren eingetragen werden können. Daneben kann man Profile der Dozenten anlegen und seinen Notendurchschnitt berechnen. In dem geschlossenen System bleibt fast nichts zu wünschen übrig, außer, dass es geschlossen ist: Dateien, wie Skripte oder Vorlesungsmitschnitte können an Einträge leider nicht angehängt werden. Auch fehlt es am Austausch mit anderen Studenten, also einer Möglichkeit verschiedene Kalender zu synchronisieren. Wer das nicht braucht, ist bei Studium Stundenplan gut aufgehoben. Für alle, die darauf nicht verzichten können, müssen auf die schicke Plattform verzichten und auf Organisationsprogramme wie Evernote ausweichen.

Daten: Studium Stundenplan macht hierzu keine Angaben. Eine Nachfrage der Redaktion blieb unbeantwortet.

Plattform: Die App ist bisher nur für Android erhältlich.

Kosten: Die Anwendung ist kostenlos.

myUDE – Hoffnungsschimmer der Hochschul-Apps



Der digitale Mensaplan gehört an Unis inzwischen zum guten Ton. Dabei bleibt es aber leider oft. Nur wenige Hochschulen machen sich die Mühe, eigenständige Anwendungen für die Ansicht von Lehrplänen, Räumen oder Adressen anzulegen. Ansatzweise versuchen sich daran die Unis in Mannheim, Tübingen, Bochum, Hohenheim und Koblenz. Wohl dem, der in Duisburg-Essen studiert. Die Uni aus dem Ruhrpott verfügt über eine fortschrittliche App. Das Programm hat alles an Bord: Den richtigen Weg zur Vorlesung zeigen Raumpläne. Ort und Zeit jeder Veranstaltung sind über das Veranstaltungsverzeichnis abrufbar, die Abfahrtszeiten der Busse und Bahnen zeigt ein Monitor. Den Mensaplan und Neuigkeiten an der Uni gibt es sowieso. Wenn die App doch mal nicht weiter weiß, verlinkt sie auf die entsprechende Homepage der Uni. Die Kataloge der Bibliotheken lassen sich so in der App durchsuchen. Will man ein Buch bestellen, gelangt man zur Anmeldung auf die Homepage der Bibliothek.

Daten: Die App erfasst keine persönlichen Daten.

Plattform: myUDE gibt es für iOS und Android