Das richtige Argumentieren – Ein Debattierweltmeister gibt Tipps (auf engl.)

Debattier-Weltmeister müsste man sein. Mit dem Professor um die Note feilschen? Ein Kinderspiel. Die Verteidigung der Bachelor-These? Überzeugend! Nervös vorm Referat? Pah!

Während der World Universities Debating Championship 2013 trafen die weltbesten studentischen Debattierer aufeinander. Was kann man von ihnen lernen? Wir haben mit Aaqib Farhan Hossain aus Bangladesch gesprochen. Mit seinem Partner ist er der Sieger in der Kategorie Englisch als Zweitsprache. Sein Tipp für eine gute Argumentation: "Keep it simple." Was dahinter steckt, erklärt er im Video-Interview.