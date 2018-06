Ein Auslandssemester ist eine großartige Sache. Man taucht in eine fremde Kultur ein, verbessert seine Sprachkenntnisse, trifft interessante Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern und vieles, vieles mehr. Es ist eine einmalige Erfahrung, von der man im Idealfall sein Leben lang zehrt, und eine Investition in die eigene Persönlichkeit.



Diese Investition bezahlt man aber oft nicht nur mit seinen Ersparnissen oder gar einem extra dafür aufgenommenen Kredit. An einigen Heimathochschulen muss man auch eine Verschlechterung der Abschlussnote in Kauf nehmen. Denn sobald die deutsche Hochschule versucht, die im Ausland erworbenen Noten in das deutsche System einzupassen, kommt es zwangsläufig zu einer Ungleichbehandlung.



Dabei kommt es immer wieder zu einem von zwei Extremen:



Im Extremszenario eins ist der deutsche Student mit einem Traumzeugnis aus dem Auslandssemester zurückgekehrt. Dafür hat er nicht gerade hart arbeiten müssen. Nein, die Bestnoten wurden ihm geradezu hinterhergeworfen. Die fundierte Ausbildung an deutschen Hochschulen hat sich bezahlt gemacht. Der Vorlesungsstoff im Ausland war für den Studenten lediglich eine Wiederholung der ersten Semester. Wenn er ehrlich zu sich ist, weiß er das auch.



Dem Prüfungsamt der Heimathochschule sind in diesem Fall meist die Hände gebunden. Schließlich steht im Zeugnis Schwarz auf Weiß, dass der Student Bestnoten erworben hat. Problem dabei ist, dass durch die Anrechnung dieser Noten nun alle Kommilitonen, die nicht im Ausland waren oder sich die "falsche" Universität ausgesucht haben, unfair behandelt werden.



Im Extremszenario zwei hat sich der Student im Ausland den Allerwertesten aufgerissen, um überhaupt eine Chance zu haben, seinen bisherigen Notendurchschnitt zu halten. Neben der Sprachbarriere und den alltäglichen Herausforderungen, die das Leben in einem fremden Land mit sich bringt, war die Arbeitsbelastung an der Universität enorm. Darüber hinaus musste sich der Student an das andersartige Studiensystem gewöhnen. Dies wirft ihn zusätzlich im Stoff zurück.



Das Ergebnis mag im Vergleich mit Kommilitonen an der Gasthochschule zwar dennoch sehr gut sein, ist auf der nackten Notenskala aber nur im Mittelfeld angesiedelt. Die Bestnote gibt es nur theoretisch. Wieder in Deutschland überlegt sich der Student dann, ob er sich die Noten aus dem Ausland wirklich anrechnen lassen soll, obwohl dies seinen Notendurchschnitt verschlechtert. Die Alternative ist, das Auslandssemester als "Erfahrung" zu verbuchen und ein weiteres Studiensemester in Deutschland oder vielleicht an der "richtigen" Auslandsuniversität dranzuhängen. In diesem Fall hätte er akademisch gesehen aber eine Nullrunde gedreht und all seine Anstrengungen würden nicht gewürdigt.



Leserartikel Warum Leserartikel? Text- und Bildbeiträge unserer Leser bereichern unsere Inhalte um zusätzliche Sichtweisen, Erfahrungsberichte und Meinungen. Sie sind von Menschen, die wissen, wovon sie sprechen, weil sie es selbst erlebt haben oder unmittelbar betroffen sind. Oder weil sie sich in einem bestimmten Thema sehr gut auskennen. Erzählen Sie unseren Lesern die Geschichten, die wir nicht erzählen können. Und zeigen Sie ihnen die Fotos und Videos, die sie sehen sollten. Zur Artikeleingabe Leserartikel schreiben Grundsätzlich ist jedes Thema für einen Leserartikel geeignet, solange Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung und einem persönlichen Blickwinkel darüber berichten und keine Rechte Dritter verletzen. In unseren Leserartikel-FAQ finden Sie Hinweise für das Verfassen Ihres Artikels für ZEIT ONLINE. Bitte senden Sie uns Ihren Artikel bzw. Links zu Fotos und Videos über unser Leserartikel-Formular. Der ZEIT-ONLINE-Wald Als Dankeschön schenken wir Ihnen für jeden veröffentlichten Leserartikel einen Baum. Seit 2011 haben wir in Zusammenarbeit mit iplantatree.org knapp 1.500 Bäume gepflanzt und geben diese nach und nach an unsere Leserartikelautoren ab. So wächst in Berlin-Friedrichshagen ein ZEIT ONLINE-Wald heran, genährt von unseren schreibenden Lesern. Aktuell rangiert das "Team ZEIT ONLINE" auf Platz 19 der aktivsten Baumpflanzer des Projektes. Dafür danken wir Ihnen.

An diesen zwei Extremszenarien erkennt man die große Bandbreite im Umgang mit Leistungen aus einem Auslandssemester. Und auch wenn das Leistungsniveau der ausländischen Hochschule noch grob eingeschätzt werden kann, lassen sich die kulturellen Herausforderungen überhaupt nicht bewerten. Ein Auslandssemester in China bringt sicherlich größere Herausforderungen mit sich als ein Aufenthalt in Österreich.



Die fairste und zugleich einfachste Regelung wäre, ausschließlich Creditpoints für bestandene Module zu vergeben und keine Noten. So würde niemand benachteiligt oder bevorzugt. Austauschstudenten wüssten bei ihrer Abreise ganz genau, dass sie sich bezüglich ihres Notendurchschnitts keine Gedanken machen müssen. Für die Heimatuniversität würde diese Regelung weniger Arbeit und Diskussionen bedeuten, weil die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichsten Notensystemen ausländischer Universitäten entfiele. Und auch die Personaler in Unternehmen könnten sich sicher sein, dass in die Abschlussnote eines Bewerbers nur Leistungen eingeflossen sind, die von der Hochschule stammen, die den akademischen Titel verliehen hat.



Wenn ausschließlich erworbene Creditpoints anerkannt würden und keine Noten, könnte ein Auslandssemester zu einer nachhaltigen Investition in die eigene Persönlichkeit werden, ohne dabei einen schlechten Nachgeschmack zu hinterlassen.

Malte Thies studiert Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule Münster. Im vergangenen Jahr hat er ein Auslandssemester an der Universidad de Chile absolviert.