Die Europäische Union ist riesig, auf mehr als vier Millionen Quadratkilometern leben, lieben und streiten sich die Bewohner in unzähligen Sprachen. Doch Europa gibt es auch auf engem Raum: zwischen Hausflur, Badezimmertür und Küchenregal. Im Vorfeld der Europawahl wollen wir einen Blick in die kleinste europäische Einheit werfen, durch die Türschlösser und Fenster der Wohnungen, in denen Europa gelebt wird.



Wir suchen WGs, in denen Vertreter verschiedener EU-Nationen zusammenleben und in denen der Umgang mit unterschiedlichen Mentalitäten, kulturellen Prägungen und Sprachbarrieren zum Alltag gehört. Die WG, die am kreativsten ihr europäisches Wesen ausdrückt, küren wir zu unserer Europa-WG.

Bewerben Sie sich bei uns mit einem (Smartphone-)Video! Lassen Sie uns in 60 bis 90 Sekunden teilhaben an Ihrem Alltag, der besonders harmonisch, aber auch besonders chaotisch sein kann. Singen Sie Ihre WG-Hymne, schreiben Sie einen Liebesbrief an Ihre Mitbewohner, erzählen Sie uns die schönsten Anekdoten im Schnelldurchlauf. Oder überraschen Sie uns einfach. Es gibt keine Grenzen, keine Prozenthürden, keine bürokratischen Hindernisse.

Schicken Sie uns den Link auf Ihr Video bei YouTube oder laden Sie das Werk bei wetransfer hoch und geben den Film frei an leseraufruf@zeit.de, Betreff "Europa-WG". Einsendeschluss ist Donnerstag, der 8. Mai 2014. Für den Gewinner schnüren wir ein Paket aus Ebooks, jedes WG-Mitglied bekommt außerdem einen Baum geschenkt.