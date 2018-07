Eigentlich ist es zu laut, um sich zu unterhalten. An der Bar drängen sich die Erstsemester, die hier den Studienbeginn feiern. Auch Farah Ahdour ist mit neuen Bekannten aus der Uni zur Party gekommen. Über den Beat hinweg unterhalten sie sich über die ersten Wochen als Studenten. Ein Kommilitone wendet sich Farah zu. Er muss fast schreien. "Sag mal, wissen deine Eltern eigentlich, dass du hier bist?"

Im Nachhinein hätte Farah damals gerne gesagt: "Klar, die haben mir einen GPS-Sender eingebaut." Im Club hat sie die Frage des Studenten erst einmal sprachlos gemacht. "Wissen deine Eltern, dass du hier bist?", hat sie deshalb heute mit schwarzem Filzstift auf die weiße Tafel geschrieben, die sie vor der Mannheimer Uni in die Kamera hält. Neben ihr auf dem Boden liegt ein Schild, selbstgebastelt aus zwei Supermarkt-Pappkartons. "#AuchIchBinDeutschland" steht in Großbuchstaben darauf geschrieben.

Unter dem Hashtag "AuchIchBinDeutschland" stellen Studenten mit Migrationshintergrund Bilder wie das von Farah Ahdour ins Netz. Sie haben dafür ein Tumblr-Blog angelegt, nutzen aber auch Facebook und Instagram, um sie zu verbreiten. Für ihre Bilder haben sie Vorurteile aufgeschrieben, mit denen sie im Alltag konfrontiert werden. Vorurteile wie das über Farahs strenge marokkanische Eltern. "Nein, ich verkaufe kein Weed", hat einer geschrieben. Ein anderer: "Ja, ich darf eine deutsche Freundin haben." Vor der Universität Mannheim soll das Pappkarton-Schild mit den Großbuchstaben heute Studenten anlocken, die ähnliche Sprüche erlebt haben.

1/7 Farah Ahdour, 21, studiert Politikwissenschaft in Mannheim. Sie erkannte sich in jedem zweiten Foto der US-Kampagne „I, too, am Harvard“ wieder. © Nicolas Krapp 2/7 Eigentlich wollte Saskia Landau, 21, nur in den Urlaub fliegen. Ob es die rumänischen Wurzeln der Medien- und Kommunikationswissenschaften-Studentin waren, die sie verdächtig gemacht hatten, sagte der Beamte am Stuttgarter Flughafen ihr nicht. © Nicolas Krapp 3/7 Wenn sie zuhause ist, spricht Serife Eroglu, 19, Deutsch mit schwäbischem Dialekt. Das irritiert viele Menschen, die zum ersten Mal mit der Anglistik- und BWL-Studentin reden. © Nicolas Krapp 4/7 Das erste Mal wurde Tamana Schaidaiy, 19, in der Mittelstufe nach dem „Beruf“ ihres Vaters gefragt. Auch heute wird ihr die Frage oft gestellt, wenn die Lehramtsstudentin neue Leute kennenlernt – wenn auch eher zum Scherz. © Nicolas Krapp 5/7 In der achten Klasse brachte Hela Benmansour, 21, eine Freundin zum Abendessen mit nach Hause. Nach dem Nachtisch erkundigte die sich heimlich nach den tunesischen Eltern der Unternehmensju-ra-Studentin. © Nicolas Krapp 6/7 Geboren ist Hüseyin Yorulmaz, 22, in Bochum, aufgewachsen ist er in Essen. Das Leben in der Türkei, aus der seine Familie nach Deutschland einwanderte, kennt der VWL- und BWL-Student gar nicht. © Nicolas Krapp 7/7 In dem kleinen Dorf, aus dem Rümeysa Yildizli, 20, kommt, lebt nur eine einzige türkische Familie. Jeder kennt dort jeden – und viele hätten nicht gedacht, dass sie einmal Wirtschaftsinformatik studiert. © Farah Ahdour

Vorbild für die Fotoaktion war das Projekt einer Studentin der amerikanischen Eliteuniversität Harvard. Für einen Uni-Kurs bat sie schwarze Kommilitonen, ihre alltäglichen Erfahrungen mit Diskriminierung auf dem Campus auf weißen Tafeln aufzuschreiben. Unter dem Titel "I, too, am Harvard" lud sie die Bilder der Studenten mit den Sprüchen auf Tumblr hoch. Schnell fand das Projekt weltweit Unterstützer, etwa an den Universitäten in Oxford und Cambridge.

In Deutschland betreuen Stipendiaten der Deutschlandstiftung Integration das Foto-Projekt. An den Universitäten in Berlin und Friedrichshafen schossen sie im April die ersten Bilder für das deutsche Tumblr-Blog. Auf Mannheim sollen rasch weitere Unistädte folgen, als nächstes zum Beispiel Aachen, Köln und Marburg. Aber auch Einsendungen privat geknipster Fotos sind willkommen.