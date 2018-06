Sie sind eingeschrieben, aber studieren nicht. Scheinstudenten profitieren bei Krankenversicherung, Kindergeld und Bahntickets. Ist das Betrug? Ein Faktencheck

Wieso gibt es Scheinstudenten?

Semesterticket, Kindergeld, günstige Krankenversicherung, billiges Mensaessen – wer Student ist, spart viel Geld. So soll es für jeden möglich sein, sich auf sein Studium zu konzentrieren. Doch nicht alle, die eingeschrieben sind, studieren auch wirklich. Daher der Begriff Scheinstudenten. Mit einer Immatrikulationsbescheinigung lässt es sich also auch staatlich subventioniert um die Welt tingeln oder jede Nacht durchfeiern.

Doch nicht jeder Scheinstudent lebt dekadent: Im März mit dem Bachelor fertig, aber erst ab Oktober einen Masterplatz? Den Abschluss in der Tasche, die Festanstellung aber noch lange nicht? Mit Gelegenheitsjobs und Praktika sieht es in solchen Situationen auf dem Konto oft nicht besser aus als zu Studentenzeiten. Dazu kommt, dass viele Praktika nur mit Immatrikulationsbescheinigung zu bekommen sind, denn auch die Unternehmen profitieren vom Studentenstatus: Sie müssen für Studenten weniger Sozialabgaben zahlen.

Auch für Auszubildende mit Abitur ist ein Scheinstudium verlockend, wenn sie zur Arbeit pendeln müssen. Rabatte für Bus und Bahn gibt es zwar auch für Azubis – mit dem Semesterticket können diese aber nicht mithalten. So zahlt ein Student in Hamburg 321 Euro im Jahr, um das gesamte Netz des HVV nutzen zu können. Ein Auszubildender müsste für den gleichen Service mehr als vier Mal so viel zahlen.

Wie viele Scheinstudenten gibt es?

Naturgemäß tauchen Scheinstudenten in keiner Statistik auf; die Bewertungen des Phänomens fallen sehr unterschiedlich aus. So sehen etwa die Universitäten Köln und Münster sowie die TU München überhaupt kein Problem: Schließlich seien alle oder fast alle Studiengänge mit einem NC belegt.



Wolfgang Henning, Leiter der Abteilung Studium und Lehre an der Universität Erlangen-Nürnberg kann sich hingegen gut vorstellen, dass gerade mit Abschaffung der Studiengebühren in Bayern die Zahl der Scheinstudenten wieder gestiegen ist. Denn bei deren Einführung sei das umgekehrte Phänomen zu beobachten gewesen: "Einige Unis in Ballungsgebieten haben damals auf einen Schlag eine zweistellige Prozentzahl an Studierenden verloren."



Ein Blick auf Zahlen aus Baden-Württemberg scheint ihm Recht zu geben: Zum Sommersemester 2011 wollten nur 28 Leute in Freiburg Katholisch-Theologische Studien im Bachelor studieren – im Sommersemester 2012 waren es plötzlich 167, fast sechs Mal so viele. Ein Zufall, dass wenige Monate zuvor die Studiengebühren wieder abgeschafft worden waren? Wohl kaum.



Ähnliche Zahlen kommen aus Bonn: Dort entschieden sich im Wintersemester 2013 mehr Schein- als richtige Studenten für den Bachelor Geodäsie und Geoinformation: Von den etwa 500 eingeschriebenen Erstsemestern, tauchten nur rund 200 tatsächlich auf.

Wem schaden Scheinstudenten?

Zahlen andere drauf, wenn jemand zu Unrecht ein Semesterticket nutzt? "Nein", sagt Petra Reetz von den Berliner Verkehrsbetrieben, die in Deutschland mit Abstand die meisten Studenten befördern. "Das ist ein separat kalkuliertes Ticket, das von der Masse der Studenten getragen wird." In Hamburg aber zum Beispiel wird das Ticket auch subventioniert. Der Verkehrsverbund VRR aus NRW klagte außerdem, dass der Preis des Tickets eigentlich erhöht werden müsste, da das Unternehmen Verluste machen würde. In den folgenden Diskussionen wurde auch die Problematik von Scheinstudenten angesprochen, wie die Regionalzeitung WAZ schrieb.

Rund 77 Euro zahlen Studenten pro Monat an die Krankenkasse, wenn sie unter 25 sind, können sie sogar bei den Eltern mitversichert bleiben. Schaden Scheinstudenten also der Krankenversicherung? Bei der Techniker Krankenkasse hält man das Problem nicht für drängend: "Die Zahl der Scheinstudenten dürfte nicht sehr groß sein, da die Versicherungsverhältnisse regelmäßig überprüft werden", sagt Michael Ihly. Wer etwa mehr als 14 Fachsemester hat oder über 30 Jahre alt ist, zahlt einen erhöhten Satz von knapp 140 Euro. Und wer mehr als 20 Stunden pro Woche arbeitet oder mehr als 450 Euro im Monat verdient, wird wie ein normaler Arbeitnehmer versichert. Langfristig wird es also schwierig, sich um Beiträge zu drücken.