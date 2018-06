Der Autor Joab Nist hat kuriose WG-Anzeigen gesammelt. In deutschen Wohnungen ist Platz für jeden: Putzmuffel, Fußfetischisten und Kuschelbedürftige. Wo ziehen Sie ein?

Ein Kindheitstraum wird wahr! Die Wohnung hat einen Garten, eine kleine, aber feine Wiese, darauf ein Baumstamm. "Alles in allem wie die Villa Kunterbunt", schreiben die Mieter in ihrer Wohnungsanzeige. Drei kleine Haken gibt es noch. "Nur ohne Affe, Pferd … und Villa."

Wer eine Wohnung sucht, findet selten Pippi Langstrumpf, aber ähnlich verrückte Gestalten. Das wird nach der Lektüre von Joab Nists Buch Wir duschen am liebsten nackt klar. Nist sammelt für Notes of Berlin regelmäßig Zettelchen und Notizen an Straßenlaternen und hat nun im Netz kuriose WG-Anzeigen gefunden. Den Leser schickt er durch Deutschlands Wohnungen. Einige Anzeigen sind einfach nur platt und sexistisch. Da suchen die Bewohner keinen Mieter, sondern haben ein Bett, das für sie alleine zu groß ist.

Alle anderen Gesuche und Gebote sind teils derart abstrus, dass sich auf den ersten Blick die Frage stellt: Wer zieht da ein? Der zweite Blick zeigt aber, es ist für jeden etwas dabei. Eine Auswahl:



Für krasse Checker:

"Vicky (24) und Gabi (23) sind die zwei tightesten Bitches, die man in Kreuzberg finden kann. In unserer Freizeit lesen wir gerne die Wendy, machen Malen nach Zahlen und stehen auf romantische Abende mit Sonnenuntergang auf unserem nicht existenten französischen Balkon."



Für reiche Putzmuffel:

"Es gibt einen Putzplan, nach dem jeder einen Teil der WG sauber halten muss (ca. 15 Min pro Woche). Oder man zahlt 13,- EUR extra pro Monat und braucht dann nicht zu putzen."

Für arme Putzmuffel:

"Ein besonderes Highlight: Ich mache gerne den Abwasch (weil ich dabei meditiere)."



"Solltest du ein notorischer Putzfreak sein, lass dich nicht davon abhalten, dich hier so richtig auszutoben (Ruhm und Dank wären dir gewiss), jedoch wurde die Wohnung als Drehort für den nächsten Sagrotanwerbespot abgelehnt."



Für Allrounder:

"Außerdem erwarten wir beim WG-Casting ein Vorsingen, ein Klo-Vorputzen und ein gut gebratenes Schnitzel."



Für Romantiker:

"Das Zimmer ist schön hell mit vielen großen Fenstern und Gardinen, mit Ausblick zum Skaterplatz und Schlachthof."



Für Anspruchslose:

"Zimmer: Vorhanden."



Für Knigge-Experten:

"Solange das Formale nicht erledigt ist … bleibe ich übrigens lieber beim 'Sie'. Vorher von mir aus aber schon gern in Kombination mit dem Vornamen. Fürs Zusammenwohnen ist es dann aber auch mir angenehmer, wenn die förmliche Anrede wegfallen kann."



Für Fußfetischisten:

"Am besten schreibt ihr uns eine E-Mail mit ein paar aussagekräftigen Informationen über euch wie beispielsweise eure Schuhgröße, Lieblingslied und bevorzugte Biersorte."



Für Kuschelbedürftige:

"Bei uns hast du kein eigenes Zimmer, sondern eher einen 'Platz'. Also wir sind fünf Menschen, wovon vier sich ein Schlafzimmer teilen. Es gibt ein riesiges Schlafzimmer mit 4-8 Schlafplätzen und großem Kleiderschrank. Einige von uns teilen sich auch alles an Klamotten. Wenn du Lust hast, kannst du da gerne mitmachen."



"Jede Person hat ihr eigenes Zimmer, jedoch haben wir alle unterschiedlich definiert, was das für uns bedeutet: Manche schlafen gerne gemeinsam, manchen ist der Gedanke unangenehm, wenn eine fremde Person in ihrem Bett schläft, in manchen Zimmern darf man ungefragt alle Schubladen durchwühlen."