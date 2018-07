Egal ob Luxus-Unterkunft oder Hostel: Studenten bringen Bettwanzen meist von Reisen mit. Ein Kammerjäger erklärt, warum alles außer dem Smartphone ins Gefrierfach muss.

ZEIT ONLINE: Herr Heising, Sie arbeiten als Kammerjäger. Rufen bei Ihnen oft Studenten-WGs an?

Mario Heising: Ja, unter den Anrufen sind immer wieder WGs. In vielen Studentenküchen herrscht Chaos, da fühlen sich Pelz- und Brotkäfer wohl. Weil Studenten viel reisen, schleppen sie auch öfters Bettwanzen an.

ZEIT ONLINE: Liegt das daran, dass sie in billigen Jugendherbergen schlafen und auf versifften Couches surfen?



Heising: Quatsch, das hat damit nichts zu tun. Bettwanzen zählen nicht die Sterne eines Hotels, die sind überall da, wo es nach Mensch riecht. Sie sind kein Zeichen für mangelnde Hygiene.

Mario Heising arbeitet seit 30 Jahren als Kammerjäger. Ursprünglich hatte er die Ausbildung begonnen, weil es zu DDR-Zeiten einen Führerschein dazu gab.

ZEIT ONLINE: Wie kann man sich schützen?

Heising: Gar nicht.

ZEIT ONLINE: Wenn man also merkt, dass im Hostelzimmer Bettwanzen waren, wie soll man sich verhalten?



Heising: Das ist nicht schlimm. Wichtig ist nur zu vermeiden, dass die zu Hause dann mit in die Wohnung einziehen. Wenn man gebissen wurde oder Bettwanzen sieht, sollte man alle Taschen in Folie zu einpacken. Am besten sollte jemand zum Flughafen kommen und frische Wäsche mitbringen. Und dann so schnell wie möglich das Gepäck durchfrieren oder in die Sauna stellen. Das tötet die Eier ab. Auch das Buch, das ständig auf dem Nachttisch lag, könnte befallen sein.

ZEIT ONLINE: Soll das heißen, das Smartphone muss auch ins Gefrierfach?

Heising: Nein, das finden Bettwanzen langweilig. Es riecht nicht gut nach Mensch, sondern nach Maschinenteilen. Die Handytasche ist eher gefährdet.

ZEIT ONLINE: Und wenn ich erst zu Hause bemerke, dass die mitgekommen sind? Was kann ich dann tun?



Heising: Tja, uns rufen.

ZEIT ONLINE: Die Antwort ist wenig überraschend. Aber kann man das wirklich nicht selber machen?

Heising: Nein, Bettwanzen kriegen Sie selbst nicht weg. Sie kennen ja nicht die Verbergungsorte oder die unterschiedlichen Wirkstoffgruppen. Das Spray, das gegen eine Gruppe wunderbar hilft, macht einer anderen Gruppe gar nichts aus.



ZEIT ONLINE: Ist es Studenten peinlich, den Kammerjäger zu rufen?

Heising: Schon. Ich hatte sogar den Fall, dass die anderen Mitbewohner nicht mitbekommen durften, dass eine Studentin Bettwanzen hatte. Das war natürlich idiotisch, weil wir die anderen Zimmer ja auch kontrollieren mussten. Naja, scheint halt immer noch ein Tabuthema zu sein.