Ich bin das, was man ein Kind der Arbeiterklasse nennt. Vater: einfacher Beamter, Mutter: Kosmetikerin, Schwester: ebenso. Dass ich studiere, ist in meiner Familie schon eine kleine Sensation. Als ich für das Masterstudium zugelassen wurde, artete das in eine Art euphorischen Feiertag aus.

In beiden Welten bin ich damit die Ausnahme – zu Hause weil ich studiere, und an der Uni weil meine Eltern und meine Schwester keine Akademiker sind. Das macht mich gleich an zwei Orten gewissermaßen zum Grünlaubsänger, einem der seltensten Vögel in Deutschland.

Und nein, ich studiere nicht Ornithologie. Das ist die Art unnützes Wissen, das ich schon immer gerne angehäuft habe. Eine kleine Schatzkiste in meinem Kopf, voll eigentlich unnötiger Fakten. Vedische Mathematik, die drei Stationen der Reise durch die Hölle in Dantes Göttlicher Komödie, die häufigste Ursache für einen Zimmerbrand, wie viel das Herz eines ausgewachsenen Blauwals wiegt (ungefähr so viel wie ein Kleinwagen übrigens) – solche Sachen habe ich aus dem Effeff parat. Manchmal lenke ich Gespräche bewusst in eine Richtung, um mit meinem unnützen Wissen zu glänzen.

In meiner Familie und auch in meinem Freundeskreis hat mir dieses Spielchen den Ruf eingebracht, besonders eloquent und schlagfertig zu sein. Das Studium hat mich allerdings schnell von der Unbrauchbarkeit meines Wissens überzeugt. Nach einer ersten Diskussion über Habermas‘ metaphysische Weltbilder wusste ich, dass die häufigste Todesursache bei Koalabären (es ist der Schock) oder die durchschnittliche Länge der REM-Schlafphase mich nicht weiter bringen.

Für mich war und ist es ein harter Kampf, den Anforderungen des Studiums zu genügen. Nicht zuletzt, weil meinen Eltern alleine die Tatsache genügt, dass ich studiere. Zu Hause mit Wertschätzung überschüttet zu werden, im Studium aber gerade mal Durchschnitt zu sein, dieser Gegensatz ist schwer zu überbrücken. Zu Hause ein Grünlaubsänger, an der Uni eher ein Waldrapp – ein noch seltenerer Vogel und vom Aussterben bedroht.

Meine Seminararbeiten hat noch nie jemand Korrektur gelesen. Niemand aus meiner Familie konnte mir erklären, wie man eine Gliederung macht oder wie Word selbstständig ein Inhaltsverzeichnis erstellt. Von der richtigen Formatierung einer Fußnote ganz zu schweigen.

Es ist wie eine Bergbesteigung – auf dem Gipfel wartet der Triumph eines akademischen Grades. Am Ende, wenn die Bergspitze erklommen ist, werden Fotos geschossen, über das ganze Gesicht grinsend. Vom Aufstieg gibt es keine Bilder. Niemand will sich an die Nächte erinnern, in denen der Laptop abstürzte und die letzten fünf Seiten der Hausarbeit gelöscht waren. Keiner will Erinnerungen an die Enttäuschung festhalten, wenn man nach all der Mühe, der Recherche und den Tagen in der Bibliothek nur ein Befriedigend bekommt. Am Ende zählt das Gipfelfoto, das man an die Wand dübeln kann – und ich habe eins. Das Patent für den ersten Kunststoffdübel wurde übrigens in Deutschland angemeldet (von Artur Fischer).

Ich habe meinen Frieden mit dem Zwiespalt meines Lebens geschlossen, habe mich sozusagen als Grünlaubsänger in meinem Ansiedlungsgebiet Universität akklimatisiert und mich auch an den Blick "die Ahnungslose" der Dozenten gewöhnt, der mich seit dem ersten Semester immer wieder streift. Und meine Familie hat sich daran gewöhnt, dass die Schatzkiste in meinem Kopf neuerdings Informationen auswirft wie: Wisst ihr welchen Faktor Gilles Deleuze als den wichtigsten in einer Analyse des Bewegtbildes erachtet? Antwort: die Zeit.

