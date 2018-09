Berlin (dpa) - Die Bundesregierung hat 714 Millionen Euro als erste Rate in dem Programm zum Aufbau von Spitzen-Universitäten frei gegeben. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) und der Wissenschaftsrat erhielten entsprechende Bewilligungsbescheide, teilte Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn (SPD) am Sonntag in Berlin mit.

Mit dem insgesamt 1,9 Milliarden Euro umfassenden Programm sollen bis 2011 der Aufbau international anerkannter Spitzenforschung an Universitäten, zusätzliche Graduierten-Kollegs für Nachwuchswissenschaftler sowie die Entwicklung von bis zu zehn Elite-Universitäten gefördert werden. Der Bund trägt 75 Prozent der Kosten, die Länder 25 Prozent.

Bulmahn sagte: "Der Ausbau der Spitzenuniversitäten ist unumkehrbar." Das Programm sei ein zentraler Beitrag für den Forschungsstandort Deutschland.

Über 400 Hochschulen haben inzwischen ihre Bereitschaft bekundet, sich an dem Wettbewerb um die Fördermittel zu beteiligen. Ab Herbst soll eine internationale Jury die Hochschulen auswählen. Nach einer weiteren Begutachtungsrunde sollen die Förderentscheidungen im Herbst 2006 erfolgen. Für 2006/2007 ist nach dem Programm eine weitere Ausschreibungsrunde vorgesehen.