"Die Pullers. Ausnahmetalente auf ihren jeweiligen Gebieten. Doch ihre Fähigkeiten besaßen ein gemeinsames herausragendes Attribut: Beobachtungsgabe." Die Pullers stehen im Mittelpunkt von David Baldaccis Thriller-Reihe, mit der er grundsätzlich die Bestseller-Listen stürmt. Jetzt legt er den dritte Band vor: "Escape". Doch wer sind diese Pullers? Drei sind es an der Zahl, allen voran der Protagonist und einsame Held John Puller. Er ist ein Spezialagent der US-Army, körperlich topfit, darüber hinaus überdurchschnittlich intelligent. Er wird eingesetzt, wenn keiner mehr weiter weiß. Nur die anderen beiden Pullers machen ihm zu schaffen: Sein übermächtiger Vater, ein ranghoher General, dämmert im Veteranenkrankenhaus vor sich hin und scheint nur dann aufzuleben, wenn er seine Mitmenschen herumkommandieren kann. Noch schlimmer steht es um Johns älteren Bruder, Robert Puller, genannt Bobby. Er ist das schwarze Schaf in der Familie, er sitzt wegen Hochverrat im einzigen militärischen Hochsicherheitsgefängnis der USA. John Puller hat sich mit seiner Familiengeschichte arrangiert, bis etwas Unmögliches passiert: Spezialeinheiten stürmen das Militärgefängnis, und Bobby Puller flieht zeitgleich aus dem Hochsicherheitstrakt. John fragt sich, wie sein Bruder das gemacht hat: "Man entkam nicht aus dem DB. Das wäre so, als würde man mit einem Toyota zum Mond fliegen." Und dann wird ausgerechnet er herangezogen, um das Verschwinden des meistgesuchten Mannes der USA aufzuklären: "Sie kennen Ihren Bruder besser als jeder andere. Also haben Sie auch die besten Aussichten, ihn zurückzubringen."

