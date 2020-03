Liveblog: Coronavirus Covid-19 : WHO "besonders besorgt" über Lage in Südkorea, Italien, Japan und Iran

© Karim Sahib/​AFP/​Getty Images

Die Weltgesundheitsorganisation schickt ein Flugzeug mit Hilfsgütern in den Iran. In Deutschland sind weitere Messen abgesagt. Alle Entwicklungen in unserem Newsblog.