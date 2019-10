Der Cum-Ex-Skandal ist der größte Steuerraub aller Zeiten. Dutzende Aktienhändler, Anwälte und Banker, aber auch viele Banken und Finanzinstitute waren daran beteiligt. Das einzige Ziel der Cum-Ex-Geschäfte war es, eine Steuer, die nur einmal bezahlt wurde, mehrfach zurückzubekommen. Dem deutschen Staat ist dadurch ein Schaden von mindestens zehn Milliarden Euro entstanden. 2012 wurden die Geschäfte offiziell unterbunden. Recherchen von ZEIT, ZEIT ONLINE, ARD Panorama und NDR Info belegen jedoch, dass noch kompliziertere Varianten auch danach noch weiterliefen.

In Bonn müssen sich nun erstmals zwei mutmaßliche Steuerräuber vor Gericht verantworten. Es geht um 33 Taten und einen Gesamtschaden von 447,5 Millionen Euro. Das Verfahren ist ein Musterprozess. Werden die beiden Aktienhändler verurteilt, wäre damit eine Grundlage geschaffen, um Dutzende weitere mutmaßliche Täter strafrechtlich zu verfolgen.

Das Landgericht Bonn hat außerdem eine Bank und vier Fondsgesellschaften in den Prozess einbezogen. Sie waren nicht unmittelbar an den Taten beteiligt, haben aber von den mutmaßlich illegalen Geschäften profitiert. Kommt es zu einem Urteil, könnte das Gericht Profite in Millionenhöhe einziehen.