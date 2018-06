"Islamischer Staat"Kampf gegen den IS

Was ist der "Islamische Staat"?

Die Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) kämpft für einen islamischen Gottesstaat und nennt ihn "Kalifat". Ihr Einfluss reicht vom Nordirak und Syrien bis nach Libyen.

Der IS entführt und tötet Andersdenkende, versklavt Frauen und zerstört Kulturdenkmäler. Seit 2014 ist die Dschihadistenorganisation in Deutschland verboten. Die USA und andere westliche Länder fliegen im Irak Luftangriffe gegen den IS.

Der IS hat sich unter anderem zu den Terroranschlägen am 17. August 2017 in Barcelona und am 22. Mai in Manchester bekannt. Die Terroristen haben auch den Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt am 19. Dezember 2016 für sich reklamiert.