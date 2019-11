Kaum eine Nachrichtensendung, oder eine Bier mit Freunden an dem die rasant steigenden Mietkosten und der immer knappere Wohnraum nicht irgendwann Thema wären. In dem Schwerpunkt "Mieten am Limit" beleuchtet ZEIT ONLINE die Folgen der Krise am deutschen Wohnungsmarkt: Wo sind die Mieten am stärksten gestiegen? Greift die Wohnungslosigkeit wirklich immer stärker um sich? Was macht es mit Menschen, die nach Jahrzehnten plötzlich ihr Haus samt Nachbarschaft verlassen müssen?

