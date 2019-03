Um doch noch mehr Geld für das Projekt zusammenzubekommen, rief der Präsident den nationalen Notstand aus. Dadurch erhält er zum Beispiel Zugriff auf das Budget des Verteidigungsministeriums. Trumps Schritt ist hoch umstritten, da er in die Gewaltenteilung des Landes eingreift. Mehrere US-Bundesstaaten leiteten juristische Schritte ein.

Die Haushaltssperre war am 22. Dezember 2018 als Folge des Streits um die Finanzierung der Grenzmauer in Kraft getreten. Hunderttausende Beamte, Bundesbedienstete und Zulieferer der US-Regierung waren von Lohnausfällen betroffen. Tafeln gaben zwischenzeitlich kostenloses Essen für die Betroffenen aus. Es war der längste Regierungsstillstand in der US-Geschichte.