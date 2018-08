Rekorder : Jarvis Cocker und Chilly Gonzales spielen »Belle Boy«

Chilly Gonzales am Flügel, der Pulp-Sänger Jarvis Cocker obendrauf: Die beiden haben dem legendären Hotel Chateau Marmont in Hollywood ein Album gewidmet. In welche Abgründe der Page dort blicken muss? Nun... Rekorder ab!