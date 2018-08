Flüchtlingspolitik : Ärzte ohne Grenzen fordert verantwortungsvolles Handeln der EU

Ärzte ohne Grenzen fordert verantwortungsvolles Handeln der EU Laut der Hilfsorganisation haben einige Menschen an Bord der »Aquarius« angegeben, in Libyen Folter und Sklaverei erlebt zu haben. Das Schiff hat in Malta angelegt.