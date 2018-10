Tarek Al-Wazir : »Wir haben Wahlkampf mit Rückenwind«

Bei der Landtagswahl in Hessen will der grüne Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir an die guten Ergebnisse aus Bayern anknüpfen. Im Wahlkampf setze er dafür auf »Haltung statt Populismus«.