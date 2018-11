Andrea Nahles : »Seehofers Rückzug ist ein frischer Start für die Koalition«

Andrea Nahles hofft nach dem Rücktritt Horst Seehofers als CSU-Chef auf mehr Verbindlichkeit in der großen Koalition. So wie in den letzten Monaten könne es nicht weitergehen, sagt die SPD-Vorsitzende.