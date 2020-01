Nahostkrise : Erneuter Raketeneinschlag in Bagdads Grüner Zone

In der Nacht zu Donnerstag ertönten in der irakischen Hauptstadt die Sirenen. Mindestens eine der drei Katjuscha-Raketen sei in der Nähe der US-Botschaft niedergegangen, hieß es aus Polizeikreisen.