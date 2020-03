Segen gegen Covid-19 : Papst Franziskus spendet außerordentlichen "Urbi et Orbi"

Als Trost für Gläubige in der Coronavirus-Krise hat Papst Franziskus den "Urbi et Orbi" erteilt. In 2.000 Jahren wurde der Segen nur an Ostern und Weihnachten gesprochen.