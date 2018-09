Inhalt Seite 1 — Die Industriestaaten pokern, der Erfolg ist in Gefahr Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Die Klimakonferenz in Kopenhagen geht in ihre Schlussrunde: Mit Spannung erwarten Beobachter den ersten Entwurf eines Abschlussdokuments, das die dänische Konferenzpräsidentschaft voraussichtlich am Mittwoch Nachmittag vorlegen wird.

Gut vorangekommen sind die Verhandlungspartner bisher nicht. Bisher konnten sich die Länder weder auf ein langfristiges Klimaschutzziel einigen, noch darüber, wie stark ihre Emissionen bis zum Jahr 2020 sinken sollen. Strittig ist auch, wie hoch die Finanzhilfen der Industriestaaten an die Entwicklungsländer ausfallen werden. Auf die mehr als 100 Staats- und Regierungschefs, die von heute an in Kopenhagen eintreffen, wartet noch viel Arbeit.

Vorerst zeichnet sich ein vollkommen unzureichendes Ergebnis ab. Die Industriestaaten haben laut den Berechnungen des UN-Klimasekretariats zugesagt, ihre Emissionen bis zum Jahr 2020 um 16 bis 23 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 zu senken. Der größte Emittent, die USA, ist in dieser Rechnung jedoch nicht enthalten. US-Präsident Barack Obama hat zuletzt in Aussicht gestellt, sein Land werde die Emissionen bis zum Jahr 2020 lediglich um drei Prozent reduzieren, gemessen am Jahr 1990. Rechnet man die möglichen Zusagen Amerikas hinein, fallen die Zusagen der Industriestaaten insgesamt weit geringer aus.

Dem Weltklimarat zufolge müssen die Industrieländer ihre Emissionen bis 2020 aber um 25 bis 40 Prozent vermindern, wenn die Chance erhalten bleiben soll, die Erderwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts auf zwei Grad zu begrenzen. Diese 25 bis 40 Prozent stehen bereits im Aktionsplan von Bali, auf den sich die Staaten während der Klimakonferenz im Dezember 2007 einigten. Damals fiel der Startschuss für die Verhandlungen, die eigentlich in Kopenhagen zum Erfolg geführt werden sollten.

Daraus folgt, dass alle Minderungszusagen unter 25 Prozent ein Scheitern von Kopenhagen bedeuten würden. Um dieses Debakel zu vermeiden, werden die Staats- und Regierungschefs noch einmal nachlegen, heißt es in gut informierten Kreisen auf der Klimakonferenz. Bundeskanzlerin Angela Merkel soll sich demnach am Rande der Feiern zum Jubiläum der deutschen Einheit am 9. November bereits mit Nicolas Sarkozy, Gordon Brown, Dimitrij Medwedjew und Hillary Clinton auf ein abgestimmtes Vorgehen geeinigt haben.

Wenn die Industrieländer am Ende tatsächlich 25 Prozent oder mehr zusichern sollten bedeutet das jedoch nicht zwangsläufig Fortschritt. Vielmehr rechnen Beobachter damit, dass zahlreiche Schlupflöcher den Wert einer numerisch anspruchsvolleren Emissionsminderungszusage mindern könnten. Fußnoten könnten den Industrieländern etwa erlauben, sich ihrer Pflichten allein oder vor allem dadurch zu entledigen, dass sie im Ausland für einen geringeren Ausstoß an Treibhausgasen sorgen. In den Industrieländern selbst würde der unvermeidliche Umbau der Wirtschaft dadurch verschoben.