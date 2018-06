Davos - das ist generell ein Treffen voller Selbstsicherheit. Schließlich laufen hier vor allem Konzernchefs und Nobelpreisträger herum, von denen erwartet wird, dass sie wissen, wo es langgeht (und wenn nicht, dass sie wenigstens so tun).

Davos 2010 - das ist ein Treffen von ungewöhnlicher Unsicherheit. Nicht wie vergangenes Jahr, als die Finanzkrise die Weltwirtschaft mit dem Kollaps bedrohte. Eher in einem längerfristigen, tiefer gehenden Sinne.

Fragen wie diese stehen im Vordergrund: Müssen wir nun auf viele Jahr mit niedrigem Wachstum leben - und was bedeutet das für West wie Ost? Produzieren die Banker schon die nächste Blase, und wird die noch schlimmer? Wenn der Marktradikalismus der Neunziger versagt hat, was sollte dann an seine Stelle treten? Und was wird an seine Stelle treten (eine Frage, die manche Chefs noch mehr beunruhigt als die vorgehende)?

Können wir uns überhaupt noch auf ökonomische Prognosen verlassen - angesichts dessen, dass die allermeisten in den vergangenen zwei Jahren (also zu einer Zeit, als es wirklich darauf ankam) hoffnungslos falsch waren und fast schon beliebig falsch? Sind die Ungleichgewichte in der Weltwirtschaft (Chinas Ex- und Amerikas Import, extreme Kapitalwanderungen, merkwürdige Kurssprünge an den Börsen ...) so groß, dass sie eine Dauerkrise auslösen oder gar eine Art Ökokrieg, wobei Öko diesmal für Wirtschaft steht?

Natürlich stehen dagegen all die positiven Haltungen und Nachrichten. Von Innovationssprüngen, von Unternehmern, die wahrhaft sozial handeln, vom wieder erwachten Optimismus in vielen Branchen, vom Wachstum in Fernost ... Doch die Frage "Worauf können wir uns verlassen?" wird uns wohl noch eine Weile begleiten. Es macht das aktuelle Treffen in Davos interessant. Aber es liegt auch wie ein Schatten über dem generell so sonnenreichen Schweizer Skiort.