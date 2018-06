Inhalt Seite 1 — Island zahlt Milliardenschulden zurück Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Nach dem Zusammenbruch ihrer Banken muss die kleine Inselrepublik Milliardenschulden zurückzahlen. Islands Parlament stimmte der Rückzahlung von 3,8 Milliarden Euro an Großbritannien und die Niederlande zu. Allerdings verweigerte Staatspräsident Ólafur Ragnar Grímsson am Silvestertag seine Unterschrift.

Grímsson verwies auf die massiven Proteste in der Bevölkerung und will sich in der kommenden Woche ein genaues Bild machen. Nach Gesprächen Grímssons mit den zuständigen Fachministern in seiner Residenz wurden diese von Demonstranten als „Verräter“ beschimpft.

Das vom Parlament beschlossene Gesetz sieht in den kommenden 14 Jahren die schrittweise Zahlung der Milliardensumme an die Hauptgläubiger Großbritannien und die Niederlande vor. Im Althing in Reykjavik stimmten 33 für den von Ministerpräsidentin Jóhanna Sigurdardóttir vorgelegten Gesetzentwurf und 30 dagegen.

Verursacht hatte die für die Inselrepublik gewaltige Schuldenlast der Kollaps der inzwischen zwangsverstaatlichten isländischen Landsbanki und ihrer Internettochter Icesave im vergangenen Jahr. Die Milliardeneinlagen von 340.000 britischen und niederländischen Kunden waren zunächst von den Regierungen in London und Den Haag garantiert worden.