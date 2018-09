Die Arbeitslosenquote in Deutschland sinkt. Das ist eine gute Nachricht. Auch wenn angesichts von immer noch knapp 3,6 Millionen Arbeitslosen kein Grund zum Jubel besteht. Ohnehin muss man den starken Rückgang der Arbeitslosenzahl um fast 80.000 im März ein wenig relativieren. Dahinter verbirgt sich nicht zuletzt ein ganz normales Saisonmuster: Zum Winterende wird am Bau und in Gärtnereien wieder mehr gearbeitet. Außerdem gehört zu einem vollständigen Bild, dass man auch die Arbeitslosen betrachtet, die zwar statistisch nicht als solche erfasst werden, die jedoch bloß mit vom Amt bezahlten Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (etwa den sogenannten Ein-Euro-Jobs) beschäftigt werden. Und schließlich sind noch die statistischen Veränderungen zu beachten, die seit Januar 2009 zu etwas verringerten Arbeitslosenzahlen beitragen.

Doch selbst wenn man all dies berücksichtigt, bleibt ein überraschend positiver Trend zu vermerken. Die sogenannte Unterbeschäftigung – darin sind eben alle im weitesten Sinne arbeitslosen Menschen erfasst – geht seit fast einem halben Jahr saisonbereinigt langsam zurück. Um rund 100.000 auf zuletzt 4,6 Millionen ist diese Zahl innerhalb von fünf Monaten gesunken. Nimmt man noch die Kurzarbeit hinzu, und rechnet diesen Arbeitsausfall in fehlende volle Stellen um, liegt der Beschäftigungsmangel noch etwas höher (bei rund fünf Millionen im Dezember 2009) – doch am Trend ändert sich allen verfügbaren Informationen zufolge nichts. Die Arbeitslosigkeit, wie auch immer man sie misst, sinkt. Die gute Nachricht ist echt.

Deutschland steht damit auch international vergleichsweise gut da. Es profitiert hier von vielen unterschiedlichen Faktoren: der Kurzarbeit, deren Kosten sich der Staat, die Unternehmen und die Arbeitnehmer (mit ihrem Lohnverzicht) teilen, aber eine Rolle spielen auch die Demografie, die Lohnzurückhaltung der vergangenen Jahre, die Arbeitsmarktreformen und die nicht nur preisliche, sondern auch qualitative Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Es ist in jedem Fall nicht nur ein einzelner Umstand, der zu dieser relativ guten Entwicklung beigetragen hat.



Das alles ist kein Grund, sich zurückzulehnen. Korrekturbedarf gibt es auch am Arbeitsmarkt – Auswüchse im Niedriglohnbereich sind etwa zu stoppen, und die großzügigen Kurzarbeiter-Regelungen müssen schrittweise zurückgeführt werden. Aber die Arbeitsmarktzahlen zeigen auch: Es war nicht alles schlecht, was die Politik in den vergangenen Jahren gemacht hat.