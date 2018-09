1/7 Geldbündel statt Bauklötze: Im Deutschland der Zwanziger Jahre herrschte eine große Inflation. Hier türmen Kinder wertlose Banknoten zu Pyramiden © Three Lions/Hulton Archive/Getty Images (M) 2/7 Diese Jungen bauten einen Drachen aus den Geldscheinen © Keystone/Hulton Archive/Getty Images 3/7 Fahndungsplakat aus dem Jahr 1923: Damals gab es drei Millionen Mark Belohnung für Hinweise, die zum Ergreifen dieses Mannes führen © Potter/Hulton Archive/Getty Images 4/7 Einfache Tapeten konnten mehrere tausend Mark kosten. Da war es billiger, die Wände mit Geldscheinen zu bekleben © Hulton Archive/Getty Images (M) 5/7 Weil die Kasse zu wenig Raum bietet, wird die Teekiste zum Geld-Depot © Hulton Archive/Hulton Archive/Getty Images 6/7 "Wir brauchen Geld": Schaufenster im Juni 1923, irgendwo in Deutschland © John Graudenz/Hulton Archive/Getty Images 7/7 Dieser Handwerker hingegen bietet seine Dienste nur noch im Tausch gegen Nahrungsmittel an © Three Lions/Hulton Archive/Getty Images

Allan H. Meltzer gehört zu den profiliertesten Makroökonomen der USA und zu den Begründern des Monetarismus: einer Denkrichtung in den Wirtschaftswissenschaften, die besonders streng auf eine stabile Währung pocht. Thomas Fischermann wollte von ihm wissen, ob auf die große Wirtschaftskrise am Ende eine große Inflation folge.

ZEIT ONLINE: Seit der Finanzkrise haben die Zentralbanken extrem viel Geld in die Wirtschaft gepumpt. Aber insgesamt hat sich die Geldmenge gar nicht erhöht, weil die Banken kaum noch Kredite vergeben. Dann müssen wir uns aber auch nicht vor einer Inflation fürchten, oder?

Allan H. Meltzer: Dass die Banken so wenige Kredite vergeben, hat ja wohl zum Teil damit zu tun, dass sie sich mit Schuldpapieren des amerikanischen Staates eindecken können und damit 3,5 Prozent Rendite verdienen. Ein Risiko gehen sie damit überhaupt nicht ein, weil die Notenbank ihnen zusichert, dass die kurzfristigen Zinssätze nahe Null bleiben. Bei diesen niedrigen Zinsen halten die Banken bereitwillig große Extrareserven.

ZEIT ONLINE: Wenn die Wirtschaft wieder in Schwung kommt, dürfte das aber schnell anders werden. Viele Notenbanker kündigen an, sie würden dann sehr zügig durch Zinssteigerungen und andere Operationen das ganze überflüssige Geld wieder aus dem Markt saugen.

Meltzer: Ja, und ich glaube denen kein Wort, bis sie mir erklären, bei welcher Zinsrate die Banken dann bereit sein sollen, weiterhin all diese Extrareserven zu halten. Im Augenblick existieren etwa eine Billion Dollar solcher Sonderrücklagen. Ich glaube nicht, dass sie auch noch zu einem Zinssatz gehalten werden, bei dem sich die Wirtschaft erholen kann und die politisch akzeptabel ist.

ZEIT ONLINE: Über steigende Inflationsgefahren wird im Augenblick viel geredet - Zeichen einer Inflation sind aber nirgendwo zu sehen. Sie glauben, dass sich das ändern könnte?

Meltzer: Ich glaube nicht, dass man im Augenblick ein Datum nennen kann, an dem die Inflation zurückkehrt. Viele Menschen blicken jetzt auf die enormen Defizite, die viele Jahre lang finanziert werden müssen, und sie blicken auf dieses außerordentlich hohen Sonderrücklagen und auf eine amerikanische Notenbank, die viel zu leichtfertig den Forderungen der Politik nachgegeben hat. Viele glauben den zuversichtlichen Verlautbarungen der Federal Reserve Bank und der amerikanischen Regierung nicht.

ZEIT ONLINE: Was sollten die Ihrer Meinung nach tun?

Meltzer: Am besten wäre es, wenn die Notenbank und die Administration jetzt einen Plan vorlegen, wie sie die Defizite reduzieren wollen. Und eine ehrliche Vorhersage, welchen Zinssatz die Banken erhalten sollen, um die Überschussreserven zu halten.

ZEIT ONLINE: Und damit ließe sich eine Inflation in den kommenden ein bis drei Jahren verhindern?

Meltzer: Man muss graduell die Überschussreserven reduzieren und die künftigen Budgetdefizite herunterfahren, das ist ein Problem, das über etliche Jahre hinweg gelöst werden muss. Wir brauchen dafür ein glaubwürdiges Programm, das wenn irgend möglich ohne Rezession und ohne Inflation auskommt. (Der Ökonom) Paul Romer lag allerdings falsch, als er die aktuellen Umstände kürzlich mit der Situation in den Jahren 1936 bis 1937 verglich. Damals ergriffen die Notenbank und das Finanzministerium in Amerika drakonische Maßnahmen, sie haben den fiskalischen Stimulus abgeschnürt und einen gewaltigen Zufluss an Gold sterilisiert. Heute sind die Aufgaben andere.