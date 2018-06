Wie er so hinter dem Schreibtisch in seinem Büro sitzt, bebrillt, im Hemd, dunklem Anzug und Krawatte, sieht Alan Jennings aus wie ein Bankdirektor. Doch nichts wäre weiter von der Wahrheit entfernt: "Ich bin Sozialist", sagt er. Das ist in den USA in der Regel keine politische Überzeugung, sondern ein Schimpfwort. "Ich hoffe, Sie sind jetzt nicht geschockt!"

Jennings leitet das Community Action Committee of the Lehigh Valley, Inc., eine private Hilfsorganisation und Anlaufstelle für Arbeitslose und Hilfsbedürftige in der einstigen Stahlstadt Bethlehem im Bundesstaat Pennsylvania. Die Wände in dem hellen Zweckbau sind voller Poster - "Brauchen Sie Hilfe bei Ihrer Miete?" und "Droht Ihnen der Verlust Ihrer vier Wände?", heißt es da in Englisch und Spanisch.

Wer aus den Fenstern schaut, sieht nicht weit entfernt Schornsteine und die verlassenen Gebäude des einstigen Bethlehem-Steel-Werks, einem der größten Stahlwerke Amerikas, in den grauen Himmel ragen. Über 60 Fußballfelder erstreckten sich die Hallen, Schmelzöfen, Ladekräne, Kamine. "The Steel" nannten die Leute das Werk hier. Zu Glanzzeiten arbeiteten dort 30.000 Menschen – Einwanderer aus Ungarn, Polen, Slowenien, Litauen, später Mexiko. Sie produzierten die Pfeiler für die ersten Wolkenkratzer des goldenen amerikanischen Gründerzeitalters.

Das Ende kam in Etappen und demütigend. Mit den ausländischen Produzenten aus Asien konnte Bethlehem mit seinen gewerkschaftlich organisierten Arbeitern nicht mithalten. Das Werk galt als veraltet und zu wenig effizient. 1998 kam das endgültige Aus. Die Jobs verschwanden, die boomende Arbeitersiedlung, die South Side mit den schmalen zweistöckigen Einfamilienhäusern und den kleinen Vorgärten, verfiel. Wer konnte, ging. Wer blieb, kämpft – bis heute.

"In Amerika machen wir gerne die Opfer selbst für ihr Unglück verantwortlich", sagt Jennings. "Egal, ob sie den Job, das Haus oder die Krankenversicherung verlieren, die Leute suchen immer das Problem bei sich selbst und schämen sich. Das ist gut für die herrschende Klasse!" Der 51-Jährige belässt es nicht beim Händeringen über die Verhältnisse. Sein Zentrum hilft bei Finanzproblemen und bei der Jobsuche, seine Leute sammeln für food pantries mit kostenlosen Lebensmitteln in der Region. Im vergangenen Jahr verteilten sie 2000 Tonnen Nahrungsmittel.

Sie bieten Unterkünfte, in denen obdachlose Familien anders als bei öffentlichen Einrichtungen beisammen bleiben dürfen. 96 Familien mit 212 Kindern fanden dort im vergangenen Jahr kurzfristig Unterschlupf. Die Krise hat die Probleme verschärft – Jennings Zentrum hat eine "Recession task force", eine Art Feuerwehr der Kreditnöte eingeführt. Und dennoch: Der Mann sieht überall Zeichen der Hoffnung in Bethlehem. Gekonnt weicht er auf einer Tour in seinem Honda durch die Gemeinde den enormen Schlaglöchern aus, alle paar Meter hält er an.

Hier hat ein Betreiber aus Las Vegas einen Teil des Stahlwerks zu einem Casino umgewandelt. Einarmige Banditen als Lösung? "Das bedeutet immerhin neue Jobs", sagt Jennings. Ein Gewerbegebiet dahinter hat ein Call Center und ein Kühllager angezogen. Eine Immobiliengesellschaft hat eine Halle des Stahlwerks in Loft-artige Eigentumswohnungen umgewandelt – inklusive einem "Steel Fitness" Club. Ein Mäzen und Investor aus der Stadt hat in der einstigen Industriebrache die Banana Factory eröffnet, ein Kunstzentrum. Und dann ist da der Park, der auf den stillgelegten Bahnschienen entstehen soll. "Sehen Sie die beiden chicen Häuser dahinter? Die hat ein Investor gebaut, der auf eine Erholung der South Side spekuliert!"

Droht das nicht, die Anwohner in den schäbigen Häusern drumherum bald zu verdrängen? Jennings zögert. "Bethlehem braucht eine Zukunft." Irgendwie, da ist er sich sicher, wird es sich zum Guten wenden. Da ist er dann doch ganz Amerikaner und Optimist.