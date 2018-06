Gwen Schantz sieht so aus, wie man sich eine New Yorkerin aus einem angesagten Viertel vorstellt: Die Augen verborgen hinter enormen Designergläsern, an den Ohren gehämmerte Silberscheiben, dazu ein lässiges gelbes Hoodie-Sweatshirt und derbe Stiefel. Nur, dass sie die Stiefel tatsächlich braucht. Schantz ist Bäuerin – auf den Dächern Brooklyns.

Es war nicht mal ihre Idee. Angefangen haben mit all dem die Betreiber von Roberta's Pizza, einem In-Lokal im Osten Brooklyns. Zwei Junggastronomen, die nachhaltiger wirtschaften wollten. Sie begannen, auf ausrangierten Schiffscontainern Beete mit Salat, Tomaten und Kräutern anzulegen, die sie ihren Gästen servierten.

Die "Farm" lief so gut, dass sie den Schrottplatz nebenan dazumieteten. Und dann heuerten sie Schantz an, damit sie sich als Vollzeitkraft dem Gemüseanbau widmet.

Derzeit bereitet sie den Schrottplatz für die Frühjahrsbepflanzung vor. Das Wrack eines Mercedes aus den dreißiger Jahren rottet neben Pflanzenkübeln, in denen schon erste zarte Spitzen zu sehen sind. "Ratten sind das größte Problem", sagt Schantz. Besonders der Kompost muss vor ihnen geschützt werden. Die "Beete" sind in Plastikbehältern angelegt, die ihr eine Fabrik in der Nähe gegeben hat. "Die wären sonst auf der Deponie gelandet." Praktisch an den Kübeln ist, dass sie mit dem Gabelstapler zur Seite geräumt werden können, etwa um Platz zu machen für eine von Roberta's ausgerichtete Hochzeitsfeier im Grünen. Das bringt zusätzliche Einnahmen.

"In der Stadt muss man den Raum anders nutzen", sagt Schantz, die zuvor für eine Non-Profit-Organisation Analysen zu Nachhaltigkeit und Ernährung erarbeitet hatte, ein Schreibtischjob, der die 28-Jährige nicht richtig befriedigte. Wenn alles gut geht, startet sie kommenden Monat ihr bisher ehrgeizigstes Projekt: ein 13.000 Quadratmeter großes Anbaugebiet auf dem Dach eines Lagerhauses nicht weit von Roberta's. "Das ist das bisher größte Projekt dieser Art, soweit wir wissen", sagt Schantz.

Private Investoren, Freunde und Kunden fanden sich, um die Anschubkosten von 200.000 Dollar aufzubringen. "Als wir beim Eigentümer anriefen und fragten, ob wir das Dach mieten könnten, haben die einfach aufgelegt", erzählt Schantz. "Die dachten, das Ganze sei ein Witz." Doch das Angebot war ernst gemeint, und wenn die Ingenieure grünes Licht geben, wird Schantz dort bereits im Sommer Spinat und Mangold ernten.

"Urban Farming wird nie Landwirtschaft ersetzen, aber wir leisten dennoch einen großen Beitrag: Wir sparen Transportkosten, verbessern die Luft und wir bieten den Familien in der Nachbarschaft, die Möglichkeit mitzuarbeiten." Sie ist sich sicher, dass bald noch mehr "Dachfarmen" folgen werden. Dann könnte Brooklyn wieder ein wenig so aussehen wie zu Zeiten der holländischen Siedler – aus der Vogelperspektive zumindest.