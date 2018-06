Stärker als erwartet legten die Exporte um 5,1 Prozent im Vergleich zum Januar zu – der kräftigste Zuwachs seit acht Monaten. Damit wurde ein Großteil des im Januar erlittenen Einbruchs von 6,5 Prozent wieder aufgeholt. Die Zahlen des Statistischen Bundesamts weisen für Februar ein Außenhandelsvolumen in Höhe von glatt 70 Milliarden Euro aus. Trotz ebenfalls steigender Importe ergab sich zudem ein erhöhter bereinigter Handelsbilanzüberschuss von 12,1 Milliarden Euro.

Analysten hatten für den Februar lediglich mit einem Zuwachs der Exporte von 4,4 Prozent gerechnet. Verglichen mit dem Februar 2009 stiegen die Ausfuhren sogar um 9,6 Prozent – so stark war die Rate seit April 2008 nicht mehr. Allerdings waren die Exporte im vergangenen Jahr auch besonders kräftig eingebrochen.

Experten zeigten sich angesichts der Daten zurückhaltend. "Das ist ein starker Anstieg", sagte Jürgen Michels, Volkswirt der Citigroup. "Allerdings sind die Zahlen mit Vorsicht zu genießen. Im Januar gab es wegen des kalten Wetters Probleme beim Transport, sodass einige Güter nicht ausgeliefert werden konnten." Es deute aber vieles darauf hin, dass die Exporte die deutsche Konjunktur künftig wieder beleben dürften.

Ähnlich äußerte sich Andreas Rees von der Bank Unicredit. Der Außenhandel dürfte die hiesige Wirtschaft im ersten Quartal kaum angeschoben haben. In den kommenden Monaten werde es allerdings "eine kräftige Belebung bei Exporten und Wachstum geben", sagte Rees.

Im Krisenjahr 2009 hatten die Exporteure mit rund 18 Prozent den schwersten Umsatzeinbruch seit Gründung der Bundesrepublik erlitten. In diesem Jahr peilt der Branchenverband BGA ein Plus von neun Prozent an, weil sich der Welthandel wegen niedriger Zinsen und riesiger Konjunkturprogramme wieder gefangen hat. Das vor der Krise erreichte Niveau werde aber erst 2013 wieder erreicht.