Warum bittet Griechenland gerade jetzt um Hilfe?

Weil der Druck der Anleger zu groß geworden war. Am gestrigen Donnerstag stiegen die Zinsen für zweijährige griechische Staatsanleihen um 2,3 Prozentpunkte auf mehr als zehn Prozent. Einen solch drastischen Anstieg hat es im Euroraum noch nicht gegeben. "Der Markt hat die Griechen behandelt, als seien sie insolvent", sagt Thomas Mayer, Chefvolkswirt der Deutschen Bank in London.





Befeuert wurden die Ängste der Investoren vor allem durch neue Zahlen der EU-Statistikbehörde Eurostat. Sie hatte enthüllt, dass die Finanzen des griechischen Staates noch desaströser sind als angenommen. Daraufhin stufte die Ratingagentur Moody’s die Griechenland-Anleihen herab. Hätte die Regierung in Athen nicht gehandelt, wären die Zinssätze in den kommenden Tagen auf ein Niveau gestiegen, das den griechischen Haushalt endgültig überfordert hätte. Zwar muss Griechenland erst am 19. Mai eine neue Anleihe am Markt platzieren. Offenbar aber hatte in Athen niemand mehr Hoffnung, dass sich die Lage an den Märkten bis dahin beruhigt.

Steigen jetzt auch die Zinsen für deutsche Staatsanleihen?



Das ist unwahrscheinlich – ausgeschlossen ist es aber nicht. Die Anleger könnten das Engagement der Bundesregierung für Griechenland mit Zinsaufschlägen für deutsche Anleihen bestrafen. Immerhin geht der deutsche Staat weitere Haushaltsrisiken ein. Beschlossen ist, dass Deutschland in diesem Jahr bis zu 8,4 Milliarden Euro an Krediten bereitstellt, in den kommenden zwei Jahren womöglich weitere Milliardensummen. Selbst wenn die Anleger für das neue Haushaltsrisiko nur minimale Aufschläge fordern, könnte die Zinslast Deutschlands um mehrere Milliarden jährlich steigen.

EU-Rettungsplan für Griechenland EU-Rettungsplan Die Euro-Länder haben ein Drei-Jahres-Programm aufgelegt, in dessen Rahmen im ersten Jahr bilaterale Hilfen über insgesamt bis zu 30 Milliarden Euro fließen könnten. Daran beteiligen sich alle Euroländer entsprechend ihrer jeweiligen Beteiligung an der Europäischen Zentralbank (EZB). Für Deutschland wären das rund 28 Prozent, also etwa 8,4 Milliarden Euro. Der Internationale Währungsfonds (IWF) würde ein weiteres Drittel der Gesamtlasten übernehmen, also im ersten Jahr zusätzliche 15 Milliarden Euro bereitstellen. Damit wäre der noch ausstehende Finanzierungsbedarf für dieses Jahr mehr als gedeckt. Über den Bedarf im zweiten und dritten Jahr soll später entschieden werden. Zinsen Die EU-Staaten betonen, dass die Hilfen keine Subvention darstellen - auf die Kredite müsse Griechenland einen marktüblichen Zins zahlen. Allerdings läge dieser unter den zuletzt drastisch gestiegenen Zinsen, denn der Satz für Kredite der Euroländer orientiert sich am Durchschnitt der letzten drei Monate. Auflagen Zu Bedingungen des Hilfspakets macht das Kommuniqué keine Angaben. Es heißt lediglich, die EU-Kommission werde zusammen mit der EZB und dem IWF die Bedingungen klären. Diese sollen sich an den Empfehlungen des Rats der EU-Finanzminister vom Februar orientieren. Damals war Griechenland aufgefordert worden, bis 2012 das Haushaltsdefizit unter drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu senken und somit das Maastricht-Kriterium wieder einzuhalten. Nach neuesten Daten der europäischen Statistikbehörde Eurostat lag die Quote im vergangenen Jahr bei 13,6 Prozent. Rückgriff Es bleibt der Regierung in Athen überlassen, ob und wann sie die Hilfen anfordert. Die EU-Kommission und die Europäische Zentralbank sollen dann überprüfen, ob der Einsatz gerechtfertigt ist. Die letzte Entscheidung liegt bei den Finanzministern der Euro-Zone, die einstimmig die Auszahlung der Hilfe beschließen müssten. Laut Beschluss greift der Plan, wenn sich Griechenland nicht mehr ausreichend am Kapitalmarkt refinanzieren kann. Das griechische Finanzministerium macht den Abruf der Hilfe von der weiteren Entwicklung der Marktzinsen abhängig. Die Rendite für zweijährige Staatsanleihen war am 22. April mit einem beispiellosen Sprung auf 10,03 Prozent gestiegen. Bis Mitte Mai brauchen die Griechen mehr als acht Milliarden Euro, um einen auslaufenden Kredit zu refinanzieren. EU-Vertrag Umstritten bleibt, ob die EU-Hilfen für Griechenland einen Verstoß gegen den EU-Vertrag darstellen. Er verbietet den Euro-Staaten eigentlich, sich gegenseitig Schulden abzunehmen (so genannte "No-Bailout"-Klausel). Der Chef der Eurogruppe, Luxemburgs Ministerpräsident Jean-Claude Juncker, hält das Kreditprogramm für vertragskonform. Der Maastricht-Vertrag lässt aber für finanziellen Beistand Spielraum: Er macht Ausnahmen bei Naturkatastrophen und anderen unvorhersehbaren Ereignissen. Fraglich ist indes, ob die übermäßige Verschuldung eines Landes darunterfällt. Die deutschen Euro-Kritiker Wilhelm Hankel, Joachim Starbatty, Wilhelm Nölling und Karl Albrecht Schachtschneider wollen vor Gericht ziehen, falls Geld für Griechenland fließen sollte.

Wie reagieren die Märkte?

Nach dem offiziellen Hilfsgesuch Griechenlands hat sich der Anleihemarkt entspannt. Der Zins für eine zweijährige Anleihe lag nach der Ankündigung der griechischen Regierung bei rund neun Prozent – am Vortag war der Zinssatz noch auf gut elf Prozent hochgeschossen.

Der Euro legte wieder zu, nachdem er in der Nacht zum Freitag knapp unter die Marke von 1,32 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit fast einem Jahr gefallen war. Am Freitag übersprang die Gemeinschaftswährung wieder die Marke von 1,33 Dollar. Auch an den Aktienmärkten stieg die Laune der Anleger. Von der Meldung profitierten vor allem Finanzaktien. Banken aus Frankreich, der Schweiz und Deutschland zählen zu den größten Gläubigern Griechenlands. Bei einer Staatspleite drohen den Instituten erhebliche Abschreibungen.

"Die Märkte werden abwarten, ob sich die griechische Wirtschaft stabilisiert", sagt Chefökonom Mayer. "Die Griechen müssen jetzt beweisen, dass sie solvent sind. Wenn sie das nicht schaffen, haben wir ein Problem." Griechenland hat mit der Entscheidung lediglich Zeit gewonnen: Das kürzlich vereinbarte Hilfsprogramm soll über drei Jahre laufen. "Unklar bleibt aber, wie die Finanzierung nach Ablauf dieser Frist aussehen wird", warnt Unicredit-Rentenstratege Kornelius Purps.