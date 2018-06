Es ist schon eine Krux mit der öffentlichen Meinung. Bürgschaft, Bürgschaft, Bürgschaft, das allein möchte Wolfgang Schäuble dem Bürger einbläuen. "Es geht hier nicht um den sorglosen Umgang mit Steuergeldern, es geht überhaupt nicht um Haushaltsgelder", diktiert der Bundesfinanzminister also den versammelten Journalisten in die Notizblöcke.

Indes: Der Bürger beurteilt die Griechenland-Hilfe ganz anders. Seien es – völlig unrepräsentative – Straßenumfragen bei Anne Will in der ARD oder manche Kommentare von Zeitungslesern. In der Bevölkerung ist der Eindruck entstanden, dass Deutschland den Griechen Milliarden Euro gibt. Womöglich gar schenkt. Oder die Summe zumindest wohl niemals wieder sieht.

Schäuble will dem Eindruck entgegentreten und die Bürger so kurz vor der Landtagswahl in NRW von der Notwendigkeit der Finanzhilfe überzeugen: Alles Unsinn, sagt er und nimmt wieder das B-Wort in den Mund: "Es geht um eine Bürgschaft." Die Bundesregierung plant, den Hellenen in diesem Jahr bis zu 8,4 Milliarden Euro als Kredit zu gewähren, über die staatliche Bankengruppe KfW. Das Risiko für diesen Kredit übernähme dann der Bund, eben als Ausfallbürgschaft. Der CDU-Minister hat recht: Bis hierhin fließt kein einziger Steuer-Cent.

EU-Rettungsplan für Griechenland EU-Rettungsplan Die Euro-Länder haben ein Drei-Jahres-Programm aufgelegt, in dessen Rahmen im ersten Jahr bilaterale Hilfen über insgesamt bis zu 30 Milliarden Euro fließen könnten. Daran beteiligen sich alle Euroländer entsprechend ihrer jeweiligen Beteiligung an der Europäischen Zentralbank (EZB). Für Deutschland wären das rund 28 Prozent, also etwa 8,4 Milliarden Euro. Der Internationale Währungsfonds (IWF) würde ein weiteres Drittel der Gesamtlasten übernehmen, also im ersten Jahr zusätzliche 15 Milliarden Euro bereitstellen. Damit wäre der noch ausstehende Finanzierungsbedarf für dieses Jahr mehr als gedeckt. Über den Bedarf im zweiten und dritten Jahr soll später entschieden werden. Zinsen Die EU-Staaten betonen, dass die Hilfen keine Subvention darstellen - auf die Kredite müsse Griechenland einen marktüblichen Zins zahlen. Allerdings läge dieser unter den zuletzt drastisch gestiegenen Zinsen, denn der Satz für Kredite der Euroländer orientiert sich am Durchschnitt der letzten drei Monate. Auflagen Zu Bedingungen des Hilfspakets macht das Kommuniqué keine Angaben. Es heißt lediglich, die EU-Kommission werde zusammen mit der EZB und dem IWF die Bedingungen klären. Diese sollen sich an den Empfehlungen des Rats der EU-Finanzminister vom Februar orientieren. Damals war Griechenland aufgefordert worden, bis 2012 das Haushaltsdefizit unter drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu senken und somit das Maastricht-Kriterium wieder einzuhalten. Nach neuesten Daten der europäischen Statistikbehörde Eurostat lag die Quote im vergangenen Jahr bei 13,6 Prozent. Rückgriff Es bleibt der Regierung in Athen überlassen, ob und wann sie die Hilfen anfordert. Die EU-Kommission und die Europäische Zentralbank sollen dann überprüfen, ob der Einsatz gerechtfertigt ist. Die letzte Entscheidung liegt bei den Finanzministern der Euro-Zone, die einstimmig die Auszahlung der Hilfe beschließen müssten. Laut Beschluss greift der Plan, wenn sich Griechenland nicht mehr ausreichend am Kapitalmarkt refinanzieren kann. Das griechische Finanzministerium macht den Abruf der Hilfe von der weiteren Entwicklung der Marktzinsen abhängig. Die Rendite für zweijährige Staatsanleihen war am 22. April mit einem beispiellosen Sprung auf 10,03 Prozent gestiegen. Bis Mitte Mai brauchen die Griechen mehr als acht Milliarden Euro, um einen auslaufenden Kredit zu refinanzieren. EU-Vertrag Umstritten bleibt, ob die EU-Hilfen für Griechenland einen Verstoß gegen den EU-Vertrag darstellen. Er verbietet den Euro-Staaten eigentlich, sich gegenseitig Schulden abzunehmen (so genannte "No-Bailout"-Klausel). Der Chef der Eurogruppe, Luxemburgs Ministerpräsident Jean-Claude Juncker, hält das Kreditprogramm für vertragskonform. Der Maastricht-Vertrag lässt aber für finanziellen Beistand Spielraum: Er macht Ausnahmen bei Naturkatastrophen und anderen unvorhersehbaren Ereignissen. Fraglich ist indes, ob die übermäßige Verschuldung eines Landes darunterfällt. Die deutschen Euro-Kritiker Wilhelm Hankel, Joachim Starbatty, Wilhelm Nölling und Karl Albrecht Schachtschneider wollen vor Gericht ziehen, falls Geld für Griechenland fließen sollte.

Doch es bleibt das Risiko, dass die KfW womöglich irgendwann auf die Bürgschaft zurückgreifen muss. Auch diesem kritischen Blick in die Zukunft versucht Wolfgang Schäuble zu begegnen. "Griechenland hat bislang alle fälligen Kredite bedient", betont der Minister. Damit dies den Griechen beim nächsten Mal – nämlich am 19. Mai, wenn 8,5 Milliarden Euro fällig werden – überhaupt gelingen kann, wurde just das jetzt diskutierte Hilfspaket geschnürt.

Aber wie soll Athen den Kredit an seine Euro-Partner zurückzahlen, wenn der Stichtag kommt? Das weiß heute natürlich niemand, doch auch hier versucht Schäuble zu beruhigen: Ziel des von Internationalem Währungsfonds (IWF), EU-Kommission und Griechenland verhandelten Sanierungsprogramms sei nicht allein der Abbau des enormen Defizits, sondern auch, die griechische Wirtschaft wieder wettbewerbsfähig zu machen. Sprich: Die Kredite sollen dafür sorgen, dass Griechenland Zeit bekommt, den Haushalt zu sanieren und das Land zu reformieren, um dann die Kredite bestenfalls aus eigenen Einnahmen zu tilgen.

Entscheidend ist, wie das Sanierungsprogramm aussieht, an dem in Athen derzeit gearbeitet wird. Deshalb hatte Berlin unmittelbar nach dem Hilferuf aus Athen am vergangenen Freitag ein wenig gebremst und war dafür prompt am Wochenende auf der IWF-Frühjahrstagung in Washington gerüffelt worden. Dem begegnet Schäuble am Montag, indem er deutlich macht, dass Deutschland seinen Verpflichtungen pünktlich nachkommen werde.