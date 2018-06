Inhalt Seite 1 — Merkel knüpft Finanzhilfen an Bedingungen Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Finanzhilfen für das überschuldete Griechenland müssen nach Ansicht der Bundesregierung an strenge Bedingungen geknüpft sein. In einem kurzen Statement betonte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mehrfach, dass Griechenland erst ein handfestes Sparprogramm vorlegen müsse, bevor über Art und Höhe der Hilfen gesprochen werden könne.

Die Regierung in Athen hatte am Freitag die Europäische Union offiziell um Finanzhilfe aus dem bereits beschlossenen Rettungsfonds gebeten. Derzeit laufen die Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) und der EU-Kommission. Die Gespräche würden auch noch einige Tage in Anspruch nehmen, sagte die Kanzlerin. Sie habe bereits mit dem griechischen Ministerpräsidenten Giorgios Papandreou gesprochen.

Damit Hilfe fließen könne, müssten die Europäische Zentralbank und der IWF das Programm bewerten und zum Schluss kommen, dass die Stabilität des gesamten Währungsraums und damit des Euro gefährdet sei. "Die Stabilität des Euro ist das allerwichtigste", sagte die Kanzlerin.

Außenminister Guido Westerwelle forderte eine genaue Prüfung. "Griechenland kann keinen Blankoscheck erwarten", sagte Westerwelle. "Es ist ein Antrag gestellt. Das ist noch lange keine Bewilligung."

EU-Rettungsplan für Griechenland EU-Rettungsplan Die Euro-Länder haben ein Drei-Jahres-Programm aufgelegt, in dessen Rahmen im ersten Jahr bilaterale Hilfen über insgesamt bis zu 30 Milliarden Euro fließen könnten. Daran beteiligen sich alle Euroländer entsprechend ihrer jeweiligen Beteiligung an der Europäischen Zentralbank (EZB). Für Deutschland wären das rund 28 Prozent, also etwa 8,4 Milliarden Euro. Der Internationale Währungsfonds (IWF) würde ein weiteres Drittel der Gesamtlasten übernehmen, also im ersten Jahr zusätzliche 15 Milliarden Euro bereitstellen. Damit wäre der noch ausstehende Finanzierungsbedarf für dieses Jahr mehr als gedeckt. Über den Bedarf im zweiten und dritten Jahr soll später entschieden werden. Zinsen Die EU-Staaten betonen, dass die Hilfen keine Subvention darstellen - auf die Kredite müsse Griechenland einen marktüblichen Zins zahlen. Allerdings läge dieser unter den zuletzt drastisch gestiegenen Zinsen, denn der Satz für Kredite der Euroländer orientiert sich am Durchschnitt der letzten drei Monate. Auflagen Zu Bedingungen des Hilfspakets macht das Kommuniqué keine Angaben. Es heißt lediglich, die EU-Kommission werde zusammen mit der EZB und dem IWF die Bedingungen klären. Diese sollen sich an den Empfehlungen des Rats der EU-Finanzminister vom Februar orientieren. Damals war Griechenland aufgefordert worden, bis 2012 das Haushaltsdefizit unter drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu senken und somit das Maastricht-Kriterium wieder einzuhalten. Nach neuesten Daten der europäischen Statistikbehörde Eurostat lag die Quote im vergangenen Jahr bei 13,6 Prozent. Rückgriff Es bleibt der Regierung in Athen überlassen, ob und wann sie die Hilfen anfordert. Die EU-Kommission und die Europäische Zentralbank sollen dann überprüfen, ob der Einsatz gerechtfertigt ist. Die letzte Entscheidung liegt bei den Finanzministern der Euro-Zone, die einstimmig die Auszahlung der Hilfe beschließen müssten. Laut Beschluss greift der Plan, wenn sich Griechenland nicht mehr ausreichend am Kapitalmarkt refinanzieren kann. Das griechische Finanzministerium macht den Abruf der Hilfe von der weiteren Entwicklung der Marktzinsen abhängig. Die Rendite für zweijährige Staatsanleihen war am 22. April mit einem beispiellosen Sprung auf 10,03 Prozent gestiegen. Bis Mitte Mai brauchen die Griechen mehr als acht Milliarden Euro, um einen auslaufenden Kredit zu refinanzieren. EU-Vertrag Umstritten bleibt, ob die EU-Hilfen für Griechenland einen Verstoß gegen den EU-Vertrag darstellen. Er verbietet den Euro-Staaten eigentlich, sich gegenseitig Schulden abzunehmen (so genannte "No-Bailout"-Klausel). Der Chef der Eurogruppe, Luxemburgs Ministerpräsident Jean-Claude Juncker, hält das Kreditprogramm für vertragskonform. Der Maastricht-Vertrag lässt aber für finanziellen Beistand Spielraum: Er macht Ausnahmen bei Naturkatastrophen und anderen unvorhersehbaren Ereignissen. Fraglich ist indes, ob die übermäßige Verschuldung eines Landes darunterfällt. Die deutschen Euro-Kritiker Wilhelm Hankel, Joachim Starbatty, Wilhelm Nölling und Karl Albrecht Schachtschneider wollen vor Gericht ziehen, falls Geld für Griechenland fließen sollte.

Auch das Bundesfinanzministerium wies darauf hin, dass die griechische Regierung bisher noch keine Einigung mit dem IWF über die konkreten Sanierungsschritte der Staatsfinanzen für die Jahre 2011 und 2012 getroffen habe. Bisher seien nur die Maßnahmen für 2010 konkretisiert. Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) will die Fraktionsvorsitzenden bereits am Montagvormittag unterrichten. Über die genaue Höhe der deutschen Zahlungen könne derzeit noch nichts gesagt werden, betonte die Kanzlerin. Im Gespräch sind bis zu 8,4 Milliarden Euro allein von der deutschen Seite.

Merkel wollte sich nicht dazu äußern, ob sie der Hilferuf aus Athen unerwartet erreichte. In Regierungskreisen zeigte man sich allerdings überrascht über die Anfrage der Griechen, weil Vertreter des IWF und der Europäischen Zentralbank erst am Mittwoch in Athen ihre Gespräche über das nötige Sanierungsprogramm aufgenommen hatten. "Eigentlich macht es keinen Sinn, Hilfen zu einem Zeitpunkt zu beantragen, zu dem die Regierung in Athen noch gar nicht wissen kann, wie groß ihr Finanzbedarf in den kommenden Jahren überhaupt sein wird", sagte ein Regierungsvertreter.

Wie Merkel sagte, ist der deutsche Steuerzahler von möglichen Krediten an Griechenland derzeit nicht betroffen. Finanzhilfen würden von der staatseigenen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) vergeben, der Bund übernehme aber die Garantie dafür. Die KfW hatte bereits in der vergangenen Woche angekündigt, die möglichen Kredite aus den laufenden Liquiditätsreserven bestreiten zu können. Ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf bestehe nicht, hieß es. Auch Finanzminister Schäuble versuchte die Kritiker in Deutschland zu beschwichtigen: "Wenn es gelingt, die Zahlungsfähigkeit Griechenlands durch eine vernünftige Restrukturierung dauerhaft zu sichern, ist der Steuerzahler überhaupt nicht betroffen."