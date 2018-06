Inhalt Seite 1 — Athen geht nicht Pleite und bleibt im Euroland Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Der 25. März, als die EU unter Druck der deutschen Kanzlerin ein (Nicht-) Hilfspaket verabschiedete, hat nur zwei Wochen lang für etwas Ruhe gesorgt. Denn immer lauter murrt der Markt.

Seit Tagen fallen die Preise griechischer Anleihen, was mit mathematischer Präzision bedeutet, dass die Zinsen steigen. Am Donnerstag stieg der Zwei-Jahres-Bond auf 7,45 Prozent. Der deutsche "Bund" – so heißen die hiesigen Obligationen im Trader-Jargon – bringt 6,51 Punkte weniger. Bank-Aktien fielen um sechs Prozent. Am Freitag fiel das Rating griechischer Bond vom BBB-plus auf BBB-minus. Danach kommt nur noch der "Junk-Status": Höchstrisiko.

In den Worten des Ex-Weltwährungsfonds-Ökonomen Stephen Jen: "Es geht nicht mehr um Liquidität, sondern um Solvenz." Dahinter steht das Horror-Wort vom Default, von der Zahlungsunfähigkeit – auf Umgangsdeutsch: Pleite.

Offensichtlich helfen auch die kalmierenden Worte des EZB-Chefs, Jean-Claude Trichet, nicht mehr, wonach die Euro-Zentralbank den Default nicht erlauben werde. Der stehe "für Griechenland nicht auf dem Programm". Die Zinsen für Graeco-Bonds stiegen prompt um 18 Basis-Punkte, also 0,18 Prozentpunkte.

Der EU ist es eigentlich verboten, die Griechen aus der Ägäis zu ziehen. Artikel 103, 1 des EU-Vertrages, als "No-bailout-Klausel" bekannt, besagt, dass kein Mitglied für die Schulden eines anderen aufkommen darf. Aber da gibt es noch eine Hintertür im Artikel 100, 2, die wie folgt offen steht: Gerät ein Land in "ernste Schwierigkeiten", kann der Europäische Rat (das sind die einzelnen Regierungen) mit qualifizierter Mehrheit (55 Prozent der Staaten, 65 Prozent der Bevölkerung) "Finanzhilfe gewähren".

Wie sehen solche "ernsthaften Schwierigkeiten" aus? Das wären "Naturkatastrophen" oder "außergewöhnliche Ereignisse außerhalb der Kontrolle" eines Mitgliedstaates. Gehört auch ein finanzielles Erdbeben dazu? Im wortwörtlichen Sinne nicht, aber warum nicht höhere Gewalt zum Tragen bringen? Es muss ja nicht unbedingt der liebe Gott gewesen sein. Athen könnte plädieren, dass nicht die jetzige, sondern die vorherigen Regierungen Schuld an dem Unglück trügen. Waren wir nicht, haben wir nicht zu verantworten ...