Wie wachsen wir gerechter? Schon die Frage findet der Chef des Münchner ifo Instituts, Hans-Werner Sinn, falsch gestellt. Gerechtigkeit und Wachstum haben für ihn nicht viel miteinander zu tun. Sicher, eine Gesellschaft, die schneller wächst, hat mehr Verteilungsspielräume; die Gerechtigkeitsfrage stelle sich jedoch auch in einer Volkswirtschaft, die schrumpft oder stillsteht.

flip auf reisen Kamera auf Reisen Eine Debatte in Bild und Ton: Die Wirtschaftsredaktion von ZEIT ONLINE hat eine Minikamera durch Deutschland, Österreich und die Schweiz geschickt, um eine Diskussion über nachhaltiges Wachstum anzustoßen. Acht Wochen war die Kamera unterwegs. Das Besondere: Jeder Ökonom konnte das Statement seines Vorgängers auf der Kamera anschauen und darauf antworten. Die Diskutanten Fünf Ökonomen debattieren für ZEIT ONLINE miteinander: Hans Christoph Binswanger von der Universität St. Gallen, der Chef des Ifo-Instituts in München, Hans-Werner Sinn, Sebastian Dullien von der HTW Berlin, Dr. Stephan Schulmeister vom Wien Austrian Institute of Economic Research (WIFO) und Miranda Schreurs von Freien Universität Berlin



Im Gegensatz zu seinem Vorredner Christoph Binswanger ist Sinn auch nicht der Meinung, dass ein "gemäßigtes" Wachstum hilfreich wäre. Im Gegenteil: Er weist darauf hin, dass Deutschland in den vergangenen Jahren viel langsamer - zu langsam - gewachsen ist als andere Länder in Europa, trotz der Aufschwungjahre 2006 bis 2008. Um das Wachstum zu beschleunigen, müsse die Politik jetzt mehr investieren. Und zwar dringend: Die Nettoinvestitionsquote liege in Deutschland niedriger als in allen OECD-Ländern.



Auf Hans-Werner Sinn antwortet am Montag Sebastian Dullien von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Wenn Sie mitdiskutieren wollen, können Sie das hier tun. Wir sind auf Ihre Beiträge gespannt!