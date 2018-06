Die Wall Street hat sich immer noch nicht vom größten Punktverlust in ihrer Geschichte erholt. Am New Yorker Aktienmarkt fiel der Dow Jones im anfänglichen Handel weiter um 2,07 Prozent auf 10.302,21 Punkte. Am Donnerstag war der Leitindex binnen nicht mal einer Stunde um insgesamt fast 1000 Punkte in die Tiefe gerast – in Punkten gemessen der größte Einbruch in der über 100-jährigen Geschichte des Börsenbarometers. Anschließend ging er genau so schnell wieder nach oben. Am Schluss hatte er gut drei Prozent verloren.

In Tokyo sackte der Nikkei-Index um 3,1 Prozent auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten, die japanische Notenbank pumpte in einer Hilfsaktion zwei Billionen Yen (17 Milliarden Euro) in die Geldmärkte.

In Frankfurt reagierte der Leitindex Dax und sank um 3,27 Prozent auf 5715,09 Punkte. Auf Wochensicht bedeutete dies ein Minus von 6,86 Prozent. Der M Dax verlor 3,22 Prozent auf 7636,77 Punkte, der Tec Dax büßte 3,00 Prozent auf 746,53 Punkte ein. Börsianer verwiesen auf das Minus an den US-Börsen, nachdem sich die Wall Street nach dem zwischenzeitlichen Ausverkauf am Donnerstag nicht wie von einigen erwartet im Plus halten konnte. "In Amerika wird spekuliert, dass die USA in Europa einspringen müssen, wenn neben Griechenland auch weiteren Ländern wie etwa Spanien die Zahlungsunfähigkeit droht", ergänze ein Händler.

Die Ursachen für den "wilden Tag" an der Wall Street stehen noch nicht fest. Händler spekulierten über Computerfehler, versehentliche Falscheingaben, Notverkäufe bei Unterschreiten bestimmter Marken, Marktmanipulationen oder auch die extreme Anspannung angesichts der dramatischen Lage Griechenlands. Der Wirtschaftssender CNBC vermutete, ein großer Marktteilnehmer habe einen Fehler gemacht. Statt "Millionen" habe er "Milliarden" in sein System eingetippt und damit das Chaos ausgelöst. Eine Bestätigung dafür gab es aber nicht.

Die Börsenaufsicht SEC kündigte eine Untersuchung an. Die beiden New Yorker Börsen NYSE und Nasdaq erklärten, dass alle Transaktionen mit Aktien, die zwischen 14.40 und 15.00 Uhr (Ortszeit) mehr als 60 Prozent verloren hatten, rückgängig gemacht würden.

In Japan drückte zusätzlich der starke Yen auf die Kurse. Denn die japanische Währung hatte bedingt durch den schwachen Euro in Folge der Schuldenkrise Griechenlands zuletzt kräftig zugelegt. Japanischen Exporteuren fällt es dadurch schwerer, Waren in Europa zu verkaufen.

Der Euro ging angesichts der griechischen Schuldenkrise und der Sorge vor einem Übergreifen auf andere Euro-Länder auf Talfahrt. Die europäische Währung notierte zum Yen zuletzt mit knapp 117 Yen. Zur US-Währung fiel der Euro auf 1,27 Dollar. Noch im Dezember 2009 hatte der Euro bei 1,50 Dollar gelegen.

Die Notspritze der Bank of Japan war die größte derartige Maßnahme seit Dezember 2008, als sie Instituten wie Banken und Brokerhäusern wegen der globalen Finanzkrise ebenfalls zwei Billionen Yen über den Geldmarkt bereitgestellt hatte. Eine ähnliche Operation hatte sie zuletzt Ende vorigen Jahres im Kampf gegen die Deflation unternommen. Die Europäische Zentralbank hatte vergangenes Jahr ebenfalls mehrfach frisches Geld in die Märkte gepumpt, weil sich Banken untereinander nicht mehr vertrauten.

In Berlin billigten Bundestag und Bundesrat die deutsche Bürgschaft für die Notkredite an Griechenland in Höhe von bis zu 22,4 Milliarden Euro. Insgesamt stellen die Euro-Länder innerhalb von drei Jahren bis zu 80 Milliarden Euro bereit, der IWF 30 Milliarden Euro. Für Berlin wird die Staatsbank KfW das Geld bereitstellen. Der Bund bürgt dafür. Athen hat sich im Gegenzug auf ein drastisches Sparpaket im Umfang von 30 Milliarden verpflichtet. Zudem stellen deutsche Banken und Versicherer laut Bundesfinanzministerium freiwillig rund acht Milliarden Euro zur Verfügung.