Ursprünglich wollte EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso Freitagnacht nur verkünden, wann die Eurorettung in die nächste Runde geht. Doch nach stundenlangen Verhandlungen um die Zukunft der Gemeinschaftswährung hallte der Termin lange nach. "The day after tomorrow." Ausgerechnet. Nicht das Übermorgen lässt zusammenzucken, sondern das englische Original. Ein Endzeitkrimi von Roland Emmerich trägt diesen Namen. Eine Eiszeit lähmt im Film die Welt. Jetzt soll sie an den Finanzmärkten verhindert werden.

Griechenland ist dabei nur ein teurer Baustein. Freitagabend ging es vor allem darum, den Flächenbrand zu verhindern. Längst greift die Krise andere anfällige Volkswirtschaften an, darunter Portugal und Spanien.

Um verlorenes Vertrauen in die Zukunft des Euro zurück zu gewinnen, einigten sich die Mitgliedsstaaten auf eine beschleunigte Haushaltskonsolidierung. In einem zweiten Schritt sollen Gemeinschaftsinstrumente ergriffen werden, "um uns gegen Spekulationen zu wehren", sagte Bundeskanzlerin Merkel nach dem Treffen. Drittens würden Regulierungen, "die notwendig sind zur Begrenzung der Spekulation", beschleunigt. Konkreter wurde niemand nach Mitternacht.

Rettungsplan Griechenland deutschland Gesetz Deutschland Im Zuge der Griechenland-Hilfe ist geplant, dass die staatliche Förderbank KfW der griechischen Regierung einen Kredit für zwölf Monate von bis zu 8,4 Milliarden Euro gewährt. Eine Bürgschaft des Bundes sichert ihn ab. Bis 2012 sind insgesamt 22,4 Milliarden Euro vorgesehen. Die Bundesregierung begründet das Gesetz damit, dass es die Stabilität des Euro sichern helfe, was auch Deutschland nütze. Volumen Die Euro-Länder haben ein Drei-Jahres-Kreditprogramm beschlossen. Sie sollen 80 Milliarden Euro aufbringen, 30 Milliarden der Internationale Währungsfonds. Daran beteiligen sich alle 15 Euroländer entsprechend ihrer jeweiligen Beteiligung an der Europäischen Zentralbank. Für Deutschland sind das rund 28 Prozent, für 2010 also etwa 8,4 Milliarden Euro. Die EU-Staaten betonen, dass die Hilfen keine Subvention darstellen – auf die Kredite muss Griechenland fünf Prozent Zins zahlen. Zeitplan Nach der Abstimmung der EU-Finanzminister ging das Gesetz im beschleunigten Verfahren durch Bundestag und Bundesrat. Bereits am Freitag stimmten beide Kammern darüber ab. Am selben Tag trafen sich die EU-Staats- und Regierungschefs, um die Kredithilfen für Griechenland endgültig abzusegnen. In Athen befasst sich das griechische Parlament mit dem Sparprogramm der Regierung. Am Donnerstag stimmten die Abgeordneten darüber ab. Die Maßnahmen sorgten für Protest. Die erste Tranche des Hilfskredites soll vor dem 19. Mai ausgezahlt werden. An dem Tag steht eine Milliardenumschuldung der griechischen Regierung an. Risiko Der Bürger ist zunächst nicht betroffen. Die deutschen Kredite sollen über die Staatsbank KfW gewährt werden. Der Bund muss sich dafür allerdings verbürgen. Das heißt: Erst wenn Athen nicht mehr in der Lage wäre, die Kredite zurückzuzahlen, würden der Bundeshaushalt und damit die Steuerzahler belastet. Wird Griechenland gerettet, könnte der KfW-Kredit sogar ein Geschäft für die Deutschen werden. EU-Vertrag Umstritten bleibt, ob die EU-Hilfen für Griechenland einen Verstoß gegen den EU-Vertrag darstellen. Er verbietet den Euro-Staaten eigentlich, sich gegenseitig Schulden abzunehmen (die sogenannte "No-Bailout"-Klausel). Der Chef der Euro-Gruppe, Luxemburgs Ministerpräsident Jean-Claude Juncker, hält das Kreditprogramm für vertragskonform. Der Maastricht-Vertrag lässt aber für finanziellen Beistand Spielraum: Er macht Ausnahmen bei Naturkatastrophen und anderen unvorhersehbaren Ereignissen. Fraglich ist indes, ob die übermäßige Verschuldung eines Landes darunterfällt. Die deutschen Euro-Kritiker Wilhelm Hankel, Joachim Starbatty, Wilhelm Nölling und Karl Albrecht Schachtschneider wollen vor Gericht ziehen, falls Geld für Griechenland fließen sollte. Sparkurs Griechenland verpflichtet sich zu einem harten und streng überwachten Sparkurs. Der sieht massive Kürzungen bei Einkommen und Renten sowie Steuererhöhungen vor. So wird die Mehrwertsteuer zum zweiten Mal in diesem Jahr um zwei Punkte auf dann 23 Prozent heraufgesetzt. Bis 2013 will die Regierung in Athen 30 Milliarden Euro sparen und bis 2014 das Haushaltsdefizit von derzeit 13,6 Prozent auf die EU-Obergrenze von 3 Prozent drücken.

Denn schon Sonntag werden die 27 EU-Finanzminister die abstrakten Begriffe konkretisieren. Jeder Tag zählt. Zu lange wurde die Eurokrise gerade von deutscher Seite kleingeredet, nun teilen alle die Einschätzung, die Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy nach dem Treffen auf den Punkt brachte: "Der Euro befindet sich in der schwersten Krise seit seiner Gründung." Der Chef der Europäischen Zentralbank, Jean-Claude Trichet, soll beim Abendessen gar von einer systemischen Krise gesprochen haben.