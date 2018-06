Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den beispiellosen EU-Rettungsschirm für den angeschlagenen Euro als alternativlos bezeichnet. "Dieses Paket dient der Stärkung und dem Schutz unserer gemeinsamen Währung ", sagte die CDU-Chefin am Morgen während einer Pressekonferenz in Berlin. "Wir schützen das Geld der Menschen in Deutschland." Dieses Paket sei notwendig, weil es eine Attacke gegen den Euro gegeben habe. "Es ist einmalig in der Geschichte des Euro und der Europäischen Union."

Die EU-Finanzminister hatten in der Nacht einen Kreditrahmen von insgesamt 500 Milliarden Euro für klamme Mitgliedsstaaten beschlossen. Der Internationale Währungsfonds (IWF) soll mindestens noch 250 Milliarden Euro drauflegen, während die Europäische Zentralbank (EZB) die Maßnahmen durch den Aufkauf von Staatsanleihen und Geldmarktoperationen flankieren soll. Deutschland könnte bei den bilateralen Garantien der Euro-Staaten mit bis zu 123,2 Milliarden Euro betroffen sein.

FDP-Chef Westerwelle sagte an die Adresse von Spekulanten, alle, die den Euro angreifen, müssten wissen, dass die EU "willens, bereit und in der Lage" sei, diese Angriffe abzuwehren. "Das ist das Signal, das gebraucht wird." Merkel sprach von einer "entschlossenen und geschlossenen Botschaft an diejenigen, die glauben, den Euro schwächen zu können".

Beide Koalitionsspitzen betonten bei ihrem gemeinsamen Auftritt, dass die Ursachen der Krise nun an der Wurzel angepackt werden und alle Mitgliedsstaaten ihre Haushalte in Ordnung bringen müssten. Strikte Haushaltskonsolidierung sei Voraussetzung für die Bewilligung der Hilfen. Als positiv vermerkte Merkel, dass Spanien und Portugal bei dem Treffen in Brüssel weitere Konsolidierungsmaßnahmen angekündigt haben.

Darauf angesprochen, was dies für die Steuerpläne der schwarz-gelben Koalition bedeutet, wichen sowohl Merkel als auch Westerwelle aus. Letzterer verwies auf die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse. Fragen zur Steuerreform beantwortete er ausweichend. "Diese Fragen werden wir nun in den Gremien beraten", sagte Westerwelle und fügte hinzu: "Dass auch wir wissen, dass die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat sich verändert haben, ist doch offensichtlich."

Dabei machen die CDU-Ministerpräsidenten längst Druck. Vor allem angesichts der schweren Verluste der CDU bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen werden in der Partei Rufe nach Klarheit vor allem in der Steuerpolitik laut. "Vor dem Hintergrund der Steuerschätzung und diesem Wahlergebnis müssen wir die Debatte über Steuersenkungen endlich beenden", sagte der saarländische Regierungschef Peter Müller dem Handelsblatt . "Ich gehe davon aus, dass das der FDP jetzt endlich bewusst wird."

Auch Müllers niedersächsischer Amts- und Parteikollege Christian Wulff forderte, "die Wünsche der bürgerlichen Wähler nach Konsolidierung und Haushaltssanierung ernster zu nehmen als bisher". Angebracht sei eher "eine Steuerreform mit moderaten Entlastungen, die vor allem Gerechtigkeitsprobleme beseitigt und zu einer Vereinfachung führt". Dies würde ebenso zu einer "klugen Politik" gehören wie "verlässliche Maßnahmen bei der Bildung und glaubhafte Einsparungen".

CSU-Chef Horst Seehofer warnte indes davor, das wichtigste Koalitionsprojekt aufzugeben. Man könne einzelne Stellschrauben den neuen Umständen anpassen, etwa Zeitpunkt und Volumen bei der Steuerreform. "Aber eine Absage an die Reform als solche, das geht nicht", sagte er ebenfalls dem Handelsblatt .

Das Bundeskabinett will das milliardenschwere Rettungspaket bereits an diesem Dienstag verabschieden. Dazu werde eine Sondersitzung einberufen, sagte Merkel. Am Nachmittag bereits sollen die Partei- und Fraktionschefs von Koalition und Opposition informiert werden. Das Gesetz solle "rasch, aber gründlich" auf den Weg gebracht werden, kündigte die Kanzlerin an. Es müsse nicht in zwei oder drei Tagen verabschiedet werden, weil 60 Milliarden Euro aus dem Kreditpaket bereits aus EU-Mitteln zur Verfügung stehen.